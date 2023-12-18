properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

В Прикамье будут судить школьников за поджоги трансформатора и аппаратуры СМИ

В Прикамье будут судить школьников за поджоги трансформатора и аппаратуры СМИ

18 декабря 2023, 07:25
Фото: fusionbrain.ai
Несовершеннолетние пытались таким образом заработать.

В Чайковском будут судить двоих 15-летних школьников за поджоги инфраструктурных объектов. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в марте в Чайковском случились два поджога.

Все началось с того, что один из школьников нашел подработку через интернет. Затем с ним связался работодатель в мессенджере, предложив совершать поджоги за деньги и снимать это на видео. Подросток предложил знакомому выполнять работу вместе, а деньги делить пополам.

Первым объектом стала трансформаторная подстанция, но она не успела сгореть, так как огонь заметил прохожий — он вызвал пожарных. Через несколько дней школьники подожгли с помощью бензина железный контейнер с аппаратурой, которая принадлежала чайковскому СМИ. Ущерб от действий подростков составил более 1 млн рублей.

Несовершеннолетние пояснили, что хотели просто заработать, о масштабах ущерба они не задумывались. Во время расследования дела ущерб возместил их родители.

В ближайшее время дело должен рассмотреть суд.

Дело юных поджигателей из Чайковского передали в суд
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителя Прикамья осудили за поджог человека, лежащего на лавочкеЖитель Соликамска поджег съемную квартиру и спасся с собакой на рукахПогорельцам из Мулянки пока не дали временное жилье и компенсацию. Узнали, почему
#Пермь#Пожар#Чайковский#Поджог
Подпишитесь
Централизуй это. Политические итоги 2023 года в Пермском крае
Сегодня, 02:00
Большой зал Пермской краевой филармонии откроется на этой неделе
Сегодня, 06:42
Продлению «Ласточки» до вокзала Краснокамска мешает восстановление новых территорий
Сегодня, 05:45
Власти рассказали, когда в Пермском крае перестанут продавать «золотые» яйца
Сегодня, 03:05
Пермский «Молот» победил тульский АКМ в серии буллитов
Сегодня, 04:26
Тоннель на улице Дзержинского в Перми открыли спустя несколько месяцев
Сегодня, 05:08