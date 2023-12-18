В Прикамье будут судить школьников за поджоги трансформатора и аппаратуры СМИ

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Чайковском будут судить двоих 15-летних школьников за поджоги инфраструктурных объектов. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в марте в Чайковском случились два поджога.
Все началось с того, что один из школьников нашел подработку через интернет. Затем с ним связался работодатель в мессенджере, предложив совершать поджоги за деньги и снимать это на видео. Подросток предложил знакомому выполнять работу вместе, а деньги делить пополам.
Первым объектом стала трансформаторная подстанция, но она не успела сгореть, так как огонь заметил прохожий — он вызвал пожарных. Через несколько дней школьники подожгли с помощью бензина железный контейнер с аппаратурой, которая принадлежала чайковскому СМИ. Ущерб от действий подростков составил более 1 млн рублей.
Несовершеннолетние пояснили, что хотели просто заработать, о масштабах ущерба они не задумывались. Во время расследования дела ущерб возместил их родители.
В ближайшее время дело должен рассмотреть суд.