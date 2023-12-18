В Прикамье наркоман напал на сотрудницу аптеки с ножом

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В Кунгуре 37-летний наркоман напал с ножом на сотрудницу аптеки и скрылся, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю. Вечером девушка закрывала смену, мужчина подошел сзади, обхватил жертву, приставил нож к ее животу — преступник потребовал от фармацевта выручку из кассы.
Нападение произошло в январе 2023 года. Похитив 2 тыс. рублей из кассы, мужчина скрылся с места преступления. Преступника задержали. Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам колонии строгого режима по статье «разбой».