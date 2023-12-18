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Published Сегодня, 03:05

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Власти рассказали, когда в Пермском крае перестанут продавать «золотые» яйца

Власти рассказали, когда в Пермском крае перестанут продавать «золотые» яйца

18 декабря 2023, 03:05
Фото: fusionbrain.ai
Стабилизации цен должны помочь поставки из-за рубежа.

Стоимость яиц в России будет снижаться только после Нового года. Сейчас сохраняется тенденция роста цен. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, яйца — это сезонный продукт. В это время цены на них всегда растут.

«Я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться», — заявил Патрушев.

Сейчас власти пытаются стабилизировать рост цен. На неделе должны начаться поставки яиц из Азербайджана, через две или три недели — из Турции. Ранее чиновники обнулили пошлины на поставки яиц.

В целом по РФ стоимость яиц с начала года увеличилась на 46,2% — это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке. При этом запасы яиц в сельхозорганизациях на конец ноября составляли лишь 245 млн штук — это на 46,1% меньше прошлогоднего показателя.

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#Пермь#Цены#Статистика#Яйца
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