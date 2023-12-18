Власти рассказали, когда в Пермском крае перестанут продавать «золотые» яйца

В целом по РФ стоимость яиц с начала года увеличилась на 46,2% — это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке. При этом запасы яиц в сельхозорганизациях на конец ноября составляли лишь 245 млн штук — это на 46,1% меньше прошлогоднего показателя.