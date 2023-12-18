Высокие технологии — во благо людям: как на Сахалине внедряют сложные методы лечения

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
— Владимир Петрович, ежегодно в Сахалинской области врачи осваивают новые виды высокотехнологичной медицинской помощи — от операций на сердце до лечения сосудистых патологий. Расскажите подробнее, как развивается программа внедрения передовых медицинских технологий в островном регионе.
— Объемы высокотехнологичной медицинской помощи, которую мы оказываем сахалинцам и курильчанам, ежегодно растут. Это одна из целей национального проекта «Здравоохранение», который инициировал президент России Владимир Путин. В первую очередь наша работа касается как раз внедрения новых, передовых методов оперативного лечения в медучреждениях Сахалинской области. Для этого мы активно закупаем самое современное медицинское оборудование, приглашаем высококвалифицированных специалистов из других регионов России для проведения консультаций и обучения наших специалистов. Регулярно на Сахалин приезжают ведущие хирурги самых разных специализаций, в том числе редких. Они проводят мастер-классы для островных врачей. Как правило, это большая теоретическая подготовка и практическая часть, где приглашенный специалист проводит операцию, а наши врачи ассистируют, наблюдают и повторяют манипуляции за коллегой. Кроме того, сахалинских хирургов мы регулярно отправляем на повышение профессиональной квалификации и стажировку в крупнейшие федеральные центры, организуем онлайн-обучение. Также с помощью телемедицинских технологий мы консультируемся с нашими коллегами с материка, определяя тактику оперативного лечения в особо сложных случаях. Все это помогает обеспечить сахалинцам и курильчанам широкий спектр высокотехнологичной медицинской помощи, которую они могут получить по полису ОМС, не выезжая за пределы области.
— Какие направления высокотехнологичной медицины вы можете отметить как новые для Сахалина?
— Один из профилей — офтальмология. Сегодня в Сахалинской области успешно оперируют различные патологии глазного яблока, проводят вмешательство при отслойке сетчатки. Только за текущий год наши врачи провели более 300 таких манипуляций. В декабре в островной регион поступило два ангиографических офтальмологических компьютерных томографа, с помощью которых можно проводить максимально точную диагностику заболеваний глаз и выявлять патологии на самой ранней стадии. Кроме того, закуплен A/B-скан для УЗИ-диагностики и исследования оболочек глаза — с ним можно оценить состояние хрусталика и за 20 минут получить подробное заключение с описанием состояния глазных структур. В скором времени получим аппарат «Биометр» для детальной диагностики роговицы, что позволит не только назначать более точечное лечение, но и подбирать линзы с максимальным соответствием состоянию зрения. А еще мы ждем поставку единственного в ДФО эндотелиального микроскопа, который позволит нам проводить подсчет эндотелия и прогнозировать послеоперационные осложнения. Отмечу, что оборудование мы закупаем в том числе в рамках программы по борьбе с сахарным диабетом, так как это заболевание часто приводит к заболеваниям глаз.
Также недавно сахалинские врачи освоили новую методику эндопротезирования. 20-летней пациентке, которая с детства страдала от артроза и сильных болей, имплантировали искусственный сустав кисти. Хочу отметить, что ранее подобных пациентов мы отправляли на материк, в федеральные клиники. Но теперь эти операции мы будем делать на Сахалине. Пациентка уже прошла курс реабилитации, у нее хороший прогресс восстановления: кисть возвращается к подвижности. Так что я с уверенностью могу сказать, что это направление мы и дальше будем развивать.
Одно из первых направлений высокотехнологичных медицинских вмешательств, которые освоили сахалинские врачи, конечно, касается устранения сердечно-сосудистых патологий. Зачастую пациенты нуждаются в хирургическом лечении сложных нарушений ритма сердца. В Сахалинской областной клинической больнице врачи проводят до 4 таких операций в день, а за год эта цифра превышает 500. Пациенты попадают сюда с нарушениями двух типов — брадиаритмией — редким ритмом и, наоборот, слишком частым — тахиаритмией. В обоих случаях мы проводим оперативное лечение с использованием сложных современных технологий. Яркий пример — пациент, которого мы в рамках одной сложной операции избавили сразу от двух клинических проявлений — аритмии и трепетания предсердия.
— Но ведь не только в Южно-Сахалинске развивается высокотехнологичная медицина, верно?
— Разумеется, такие операции проводятся не только в областном центре. Мы организуем командировки хирургов областной больницы в другие районы, а также поездки врачей из ЦРБ в Южно-Сахалинск для стажировок и освоения новых методов лечения. Например, заведующий отделением ортопедии СахОКБ Антон Бутов выезжал в Охинскую центральную районную больницу и проводил там операции по эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов. На сегодняшний день специалисты Охинской ЦРБ освоили уже ряд высокотехнологичных операций в таких профилях, как гинекология, хирургия и травматология. Получить помощь в этом направлении могут и жители соседнего Ногликского района, там налажено хорошее взаимодействие, организована маршрутизация пациентов. И это только один такой пример. Еще хочу отметить Тымовскую ЦРБ, где тоже активно внедряются методики высокотехнологичного оперативного лечения.
— Сколько жителей Сахалинской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь в 2023 году?
— Более 4 тысяч человек. Большинство из них — более 2700 островитян — получили эту помощь на Сахалине. Остальных пациентов мы перенаправляли на материк, в федеральные центры. Хочу отметить, что еще 5-7 лет назад это соотношение было кардинально другим: высокотехнологичных операций на Сахалине было очень мало. Но теперь мы, наоборот, успешно наращиваем количество таких операций, выполненных в островном регионе. За последние пять лет оно выросло почти на 30%, и прогноз дальнейшего роста очень хороший.
— Владимир Петрович, а сколько профилей высокотехнологичной медицинской помощи доступно жителям Сахалинской области на сегодняшний день?
— К концу 2023 года — 18 направлений. Это педиатрия, онкология, дерматовенерология, абдоминальная хирургия, акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, нейрохирургия, неонатология, оториноларингология, офтальмология, ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология-ортопедия, урология, эндокринология, челюстно-лицевая хирургия. Конечно, полный спектр представлен в Южно-Сахалинске — на базе Сахалинской областной клинической больницы и городской больницы имени Анкудинова. Но, как я уже говорил, мы активно внедряем высокотехнологичную медпомощь в других муниципалитетах, чтобы пациенты, которым нужно оперативное лечение, могли получить его как можно ближе к дому.
— Подводя итоги нашего разговора, какие результаты развития высокотехнологичной медпомощи вы можете отметить к концу 2023 года?
— Во-первых, эта работа внесла большой вклад в увеличение продолжительности жизни сахалинцев и курильчан — на полтора года за последние 5 лет. Сегодня она в среднем составляет 71 год, и мы движемся к показателю в 80 лет. Об этом, кстати, недавно говорил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, под руководством которого сейчас проходит масштабная медицинская реформа на островах. Этот результат — совокупность изменений и в первичной медицинской помощи, и в направлении диагностики, и в программе привлечения кадров… И, конечно, развитие высокотехнологичной медицинской помощи тоже повлияло: благодаря освоению сложных оперативных методов лечения мы можем спасти больше жизней. А ценнее человеческой жизни, на мой взгляд, ничего нет.
Кроме этого, я хотел бы отметить еще один результат нашей большой работы, который я смело могу назвать прорывом. В рамках развития акушерско-гинекологической помощи на Сахалине появился свой центр ЭКО. Ежегодно несколько сотен островитянок слышат грустный диагноз «Бесплодие» на приеме у врача. Но многие из них все же могут ощутить радость материнства с помощью современных технологий. Если раньше мы проводили предварительную подготовку женщины к ЭКО на Сахалине, а для подсадки эмбриона отправляли ее на материк, то сейчас мы располагаем мощностями для проведения экстракорпорального оплодотворения полного цикла. Центр ЭКО работает чуть меньше года, но он принял уже несколько десятков женщин, причем эффективность манипуляций составила более 50%, в то время как в среднем по России она чуть выше 30%. И уже в феврале 2024 года мы все ждем рождения первого малыша, который появится на свет в результате ЭКО на Сахалине.