Высокие технологии — во благо людям: как на Сахалине внедряют сложные методы лечения

— Один из профилей — офтальмология. Сегодня в Сахалинской области успешно оперируют различные патологии глазного яблока, проводят вмешательство при отслойке сетчатки. Только за текущий год наши врачи провели более 300 таких манипуляций. В декабре в островной регион поступило два ангиографических офтальмологических компьютерных томографа, с помощью которых можно проводить максимально точную диагностику заболеваний глаз и выявлять патологии на самой ранней стадии. Кроме того, закуплен A/B-скан для УЗИ-диагностики и исследования оболочек глаза — с ним можно оценить состояние хрусталика и за 20 минут получить подробное заключение с описанием состояния глазных структур. В скором времени получим аппарат «Биометр» для детальной диагностики роговицы, что позволит не только назначать более точечное лечение, но и подбирать линзы с максимальным соответствием состоянию зрения. А еще мы ждем поставку единственного в ДФО эндотелиального микроскопа, который позволит нам проводить подсчет эндотелия и прогнозировать послеоперационные осложнения. Отмечу, что оборудование мы закупаем в том числе в рамках программы по борьбе с сахарным диабетом, так как это заболевание часто приводит к заболеваниям глаз.