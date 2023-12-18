Застройщиком участка Балатово в Перми станет корпорация из Краснодара

Строительная компания предлагает установить на своем участке зону обслуживания и деловой активности местного значение Ц-2 общей площадью в 1,37 га. Стоит отметить, что максимально возможная высота зданий по улице Беляева, 17 составит 16 этажей, а общая площадь квартир на территории — 37,1 тыс. кв. м.