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Застройщиком участка Балатово в Перми станет корпорация из Краснодара

Застройщиком участка Балатово в Перми станет корпорация из Краснодара

18 декабря 2023, 08:54
Фото: 1MI
Вместо промышленной зоны участок будет застроен жилыми зданиями.

Пермская комиссия рассмотрела заявку от краснодарской корпорации «Девелопмент-Юг» о смене зонирования участка в Балатово на жилую застройку, сообщает Business Class. На данный момент территория по ул. Беляева, 17 входит в промышленную зону.

14 декабря 2023 года, на заседании комиссии сообщили, что проект по застройке прошел процедуру общественных обсуждений. «Девелопмент-Юг» готов заключить соглашение с администрацией Перми о развитии социальной инфраструктуры.

Строительная компания предлагает установить на своем участке зону обслуживания и деловой активности местного значение Ц-2 общей площадью в 1,37 га. Стоит отметить, что максимально возможная высота зданий по улице Беляева, 17 составит 16 этажей, а общая площадь квартир на территории — 37,1 тыс. кв. м.

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