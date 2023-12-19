Администрация Перми назначила нового руководителя пресс-службы

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Стало известно, кто возглавил информационно-аналитическое управление администрации Перми, отвечающее за информирование горожан и работающее со СМИ. Исполняющим обязанности начальника этого подразделения назначена Наталья Усанина. Она работает на данной должности с понедельника, 18 декабря.
До работы в мэрии Наталья Усанина была начальником отдела развития интернет-ресурсов ГКУ «Информационный центр Пермского края». Также ранее она работала в Центре управления регионом (ЦУР) Пермского края, была редактором портала «В курсе.ру» и сайта газеты «Звезда», сообщает «Ъ-Прикамье».
7 декабря стало известно, что руководитель информационно-аналитического управления городской мэрии Наталья Шушпанова покидает должность. Ее последний рабочий день был 15 декабря. Пермячка работала в городской администрации с 2009 года.