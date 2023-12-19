Администрация Перми назначила нового руководителя пресс-службы

Стало известно, кто возглавил информационно-аналитическое управление администрации Перми, отвечающее за информирование горожан и работающее со СМИ. Исполняющим обязанности начальника этого подразделения назначена Наталья Усанина. Она работает на данной должности с понедельника, 18 декабря.