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Мэрия Перми нашла новую главу пресс-службы вместо Натальи Шушпановой

Администрация Перми назначила нового руководителя пресс-службы

19 декабря 2023, 05:23
Фото: личная страница Натальи в соцсетях

Мэрия Перми нашла новую главу пресс-службы вместо Натальи Шушпановой

Прошлый начальник подразделения мэрии Наталья Шушпанова работала в администрации примерно 14 лет.

Стало известно, кто возглавил информационно-аналитическое управление администрации Перми, отвечающее за информирование горожан и работающее со СМИ. Исполняющим обязанности начальника этого подразделения назначена Наталья Усанина. Она работает на данной должности с понедельника, 18 декабря.

До работы в мэрии Наталья Усанина была начальником отдела развития интернет-ресурсов ГКУ «Информационный центр Пермского края». Также ранее она работала в Центре управления регионом (ЦУР) Пермского края, была редактором портала «В курсе.ру» и сайта газеты «Звезда», сообщает «Ъ-Прикамье».

7 декабря стало известно, что руководитель информационно-аналитического управления городской мэрии Наталья Шушпанова покидает должность. Ее последний рабочий день был 15 декабря. Пермячка работала в городской администрации с 2009 года.

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#Общество#Кадровые перестановки#Пермь#Администрация Перми
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