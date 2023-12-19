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Актер Манько считает, что «Слово пацана» не продлят на второй сезон

Актер Манько считает, что «Слово пацана» не продлят на второй сезон

19 декабря 2023, 15:35
Фото: 1MI
Актер Александр Манько, известный по роли в сериале «Слово пацана», считает, что финал сериала будет трагичным и что продолжение истории не планируется.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал очень популярным в России. Все ждут выхода последней серии, чтобы узнать, что произойдет с главными героями. Актер Александр Манько, который сыграл одного из главных персонажей, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о своем опыте работы на съемках и поделился своим видением финала.

Манько признался, что когда он работал на съемочной площадке, он не предполагал, что сериал будет таким популярным. Но при этом он отметил хорошую рабочую атмосферу и профессионализм команды.

Актер сказал, что с удовольствием поработал бы снова с той же командой, если бы сериал продлили на второй сезон. Но он сам считает, что это не произойдет.

По его мнению, финал сериала будет трагичным и завершенным. Он думает, что история разовьется только в один сезон.

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