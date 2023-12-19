Актер Манько считает, что «Слово пацана» не продлят на второй сезон

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал очень популярным в России. Все ждут выхода последней серии, чтобы узнать, что произойдет с главными героями. Актер Александр Манько, который сыграл одного из главных персонажей, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о своем опыте работы на съемках и поделился своим видением финала.
Манько признался, что когда он работал на съемочной площадке, он не предполагал, что сериал будет таким популярным. Но при этом он отметил хорошую рабочую атмосферу и профессионализм команды.
Актер сказал, что с удовольствием поработал бы снова с той же командой, если бы сериал продлили на второй сезон. Но он сам считает, что это не произойдет.
По его мнению, финал сериала будет трагичным и завершенным. Он думает, что история разовьется только в один сезон.