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Астрологи раскрыли, какие женщины отпугивают мужчин разных знаков зодиака

Астрологи раскрыли, какие женщины отпугивают мужчин разных знаков зодиака

19 декабря 2023, 08:53
Фото: fusionbrain.ai
Астрологи рассказали, какие качества не любят мужчины в женщинах. Важно, что нет универсальных качеств, которые вызывают отторжение у всех мужчин — это зависит от их личных предпочтений и знака зодиака, пишет издание harpersbazaar.

Близнец и Овен

Мужчины с этими знаками не любят неуверенных женщин и тех, кто мало говорит. При этом не обязательно много разговаривать, должен быть баланс. Проявлять скромность в отношениях с ними не стоит, это будет только минусом. Ори обращают внимание на уверенных женщин, которые смогут отстоять свою позицию в важных вопросах.

Рак и Лев

Для них важным качеством женщины будет чувственность и эмоциональность. Но самое главное — это восхищение, а именно восхищение своим мужчиной. Причем делать это рекомендуется на регулярной основе.

Водолей и Козерог

Этих мужчин привлекают не столько какие-то черты характера, как общительность или чувство юмора, а расчетливость. Им нравятся женщины, которые хорошо подкованы в финансовой сфере, которые могут как зарабатывать, так и грамотно тратить деньги.

Телец и Дева

Тут на первый план выходит стабильность, определенность и любовь к порядку - женщины с такими особенностями характера будут в приоритете. А вот с непредсказуемыми девушками мужчины этих знаков зодиаков построить крепкие отношения вряд ли смогут.

Весы и Скорпион

Мужчины с этими знаками зодиака чем-то похожи на прошлых, только если Телец и Дева ценят порядок, то Весы и Скорпион ищут чего-то более теплого спокойствия и уюта. Они не переносят споров, особенно громких. Серьезным красным флагом для них также является обман, после которого отношения уже не будут прежними.

Рыбы и Стрелец

Главным качеством в женщинах тут станет сострадание, сочувствие и высокий уровень развития эмпатии. Идеалом будет участие в какой-нибудь благотворительности. Эти мужчины не переносят эгоизм.

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#Общество#Астрология
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