Автор «Слова пацана» Гараев сравнил мир сериала с Хогвартсом

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:07
Updated Сегодня, 20:07
По мнению автора, сериал — это своего рода Хогвартс, где есть четкие правила, неизвестные большинству людей. Однако, как только читатель ознакомится с книгой или посмотрит сериал, он поймет мотивы героев.
Как пишет 360tv.ru, Гараев сравнил свое произведение с историей про Гарри Поттера. В обеих франшизах есть герои, которым читатель симпатизирует. Однако в «Слове пацана» отсутствуют персонажи, к которым читатель мог бы испытывать симпатию.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал большой интерес, и после успеха создатели решили переснять финальный эпизод для более логичной концовки, а не просто для угождения зрителям.