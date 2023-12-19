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Published Сегодня, 20:05

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Updated Сегодня, 20:07

Автор «Слова пацана» Гараев сравнил мир сериала с Хогвартсом

Автор «Слова пацана» Гараев сравнил мир сериала с Хогвартсом

19 декабря 2023, 20:05
Фото: Midjourney
Писатель Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», заявил, что он предсказывал популярность слова «чушпан» (чужак) задолго до выхода сериала Жоры Крыжовникова.

По мнению автора, сериал — это своего рода Хогвартс, где есть четкие правила, неизвестные большинству людей. Однако, как только читатель ознакомится с книгой или посмотрит сериал, он поймет мотивы героев.

Как пишет 360tv.ru, Гараев сравнил свое произведение с историей про Гарри Поттера. В обеих франшизах есть герои, которым читатель симпатизирует. Однако в «Слове пацана» отсутствуют персонажи, к которым читатель мог бы испытывать симпатию.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вызвал большой интерес, и после успеха создатели решили переснять финальный эпизод для более логичной концовки, а не просто для угождения зрителям.

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