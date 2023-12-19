Более 100 семей на юге Сахалина получили квартиры перед Новым годом

«Перед нами стоят большие задачи не только по переселению, но и по сносу ветхих строений. В 2023 году выполнена колоссальная работа, продолжим ее и в следующем году. Важно, что губернатор Сахалинской области Валерий Игоревич Лимаренко поддерживает наш муниципалитет в решении квартирного вопроса. Каждый этап рассчитываем, согласовываем, выполняем. Кроме того, выполнение государственной задачи находится на личном контроле у президента России Владимира Путина, ведь новое жилье в районе возводится в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“, — прокомментировал мэр Корсаковского городского округа Александр Ивашов.