Единую норму для детских новогодних подарков разработает Роспотребнадзор

Гусев подчеркнул, что подарки должны быть не только приятными и вкусными, но и полезными для здоровья. В связи с трудной экономической ситуацией, депутат предложил, чтобы все подарки для российских детей были оплачены из государственного бюджета и раздали в школах и детских садах. Он также отметил, что уже передал свою инициативу в правительство и она находится на рассмотрении.