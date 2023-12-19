properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:55

Published Сегодня, 19:55

Modified Сегодня, 19:57

Updated Сегодня, 19:57

Единую норму для детских новогодних подарков разработает Роспотребнадзор

Единую норму для детских новогодних подарков разработает Роспотребнадзор

19 декабря 2023, 19:55
Фото: Midjourney
В России разрабатывается единый стандарт для детских новогодних подарков, чтобы они были не только вкусными и радостными, но и здоровыми, не содержали вредных компонентов, вызывающих аллергию или непереносимость; предлагается также финансирование подарков из государственного бюджета.

Роспотребнадзор будет разрабатывать единый стандарт для детских новогодних подарков. Об этом сообщил Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю.

Как пишет 360tv.ru, депутат отметил, что в последнее время все чаще появляются случаи детской аллергии и непереносимости пищевых продуктов. Поэтому, чтобы избежать негативных последствий для здоровья детей, необходимо установить нормы для содержания подарочных наборов.

Гусев подчеркнул, что подарки должны быть не только приятными и вкусными, но и полезными для здоровья. В связи с трудной экономической ситуацией, депутат предложил, чтобы все подарки для российских детей были оплачены из государственного бюджета и раздали в школах и детских садах. Он также отметил, что уже передал свою инициативу в правительство и она находится на рассмотрении.

Подпишитесь
В Перми начали рассматривать дело о взятке сотруднику ФСБ в 100 миллионов рублей
Сегодня, 09:52
Глава Соликамска угрожает замерзающим людям полицией за оскорбление чиновников
Сегодня, 10:53
Массовые бесплатные катания на коньках в Перми на этой неделе отменены
Сегодня, 08:51
Пермский край оказался на четвертом месте в РФ по недельной смертности от COVID-19
Сегодня, 09:21
Инфляция в Пермском крае превышает показатели по Поволжью и по России
Сегодня, 10:44
В Прикамье увеличилась карантинная зона из-за жука-полиграфа
Сегодня, 07:44