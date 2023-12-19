Единую норму для детских новогодних подарков разработает Роспотребнадзор

Posted Сегодня, 19:55
Published Сегодня, 19:55
Modified Сегодня, 19:57
Updated Сегодня, 19:57
Роспотребнадзор будет разрабатывать единый стандарт для детских новогодних подарков. Об этом сообщил Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю.
Как пишет 360tv.ru, депутат отметил, что в последнее время все чаще появляются случаи детской аллергии и непереносимости пищевых продуктов. Поэтому, чтобы избежать негативных последствий для здоровья детей, необходимо установить нормы для содержания подарочных наборов.
Гусев подчеркнул, что подарки должны быть не только приятными и вкусными, но и полезными для здоровья. В связи с трудной экономической ситуацией, депутат предложил, чтобы все подарки для российских детей были оплачены из государственного бюджета и раздали в школах и детских садах. Он также отметил, что уже передал свою инициативу в правительство и она находится на рассмотрении.