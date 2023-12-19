Энергетики и полицейские в Пермском округе выявили майнера, похищавшего электричество

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Энергетики филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» совместно с сотрудниками полиции пресекли деятельность незаконной майнинговой фермы в деревне Кеты Пермского муниципального округа. Подробности сообщает пресс-служба энергетической компании.
В ходе проверки, проходившей в Кетах, был выявлен потребитель электроэнергии, похищавший электричество для обеспечения работы нелегальной майнинговой «фермы».
Собственник фермы установил в свой счётчик специальную нештатную микросхему, позволявшую скрывать хищение.
По выявленному факту хищения электричества был составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии в объеме 60 583 киловатт-часов. Произведен расчет нанесенного ущерба на сумму более 252 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело. В ходе судебного заседания по его рассмотрению мировой суд признал гражданина виновным.
Недобросовестный потребитель признал вину и предпочел добровольно и полностью возместить «Пермэнерго» нанесенный ущерб. При этом, отметим, что суд потребовал от гражданина также уплаты судебного штрафа.