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Энергетики и полицейские в Пермском округе выявили майнера, похищавшего электричество

Энергетики и полицейские в Пермском округе выявили майнера, похищавшего электричество

19 декабря 2023, 15:40
Фото: properm.ru
Ущерб энергетической компании превысил 252 тысячи рублей.

Энергетики филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» совместно с сотрудниками полиции пресекли деятельность незаконной майнинговой фермы в деревне Кеты Пермского муниципального округа. Подробности сообщает пресс-служба энергетической компании.

В ходе проверки, проходившей в Кетах, был выявлен потребитель электроэнергии, похищавший электричество для обеспечения работы нелегальной майнинговой «фермы».

Собственник фермы установил в свой счётчик специальную нештатную микросхему, позволявшую скрывать хищение.

По выявленному факту хищения электричества был составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии в объеме 60 583 киловатт-часов. Произведен расчет нанесенного ущерба на сумму более 252 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело. В ходе судебного заседания по его рассмотрению мировой суд признал гражданина виновным.

Недобросовестный потребитель признал вину и предпочел добровольно и полностью возместить «Пермэнерго» нанесенный ущерб. При этом, отметим, что суд потребовал от гражданина также уплаты судебного штрафа.

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#Общество#Суд#Криминал#Майнинг
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