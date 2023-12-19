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Posted 19 декабря 2023, 08:53

Published 19 декабря 2023, 08:53

Modified 19 декабря 2023, 08:55

Updated 19 декабря 2023, 08:55

Фасады пермских зданий облагородят еще на 600 миллионов рублей

19 декабря 2023, 08:53
Гордума одобрила продление проекта капитального ремонта фасадов многоквартирных домов до 2026 года.

Депутаты Пермской городской думы одобрили продление программы по ремонту фасадов в краевой столице до 31 декабря 2026 года. На внешний облик многоквартирных домов ежегодно будет выделяться по 200 млн рублей. Решение о внесении изменений в установление расходного обязательства принято на основании поручения губернатора.

Ранее сообщалось, что администрация намерена продлить программу капитального ремонта фасадов еще на три года. Изначально законопроект был приурочен к 300-летию города. В 2022 году на ремонт было потрачено 898 млн рублей, а в 2023 — 903,3 млн рублей.

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#Пермь#Губернатор#Администрация#Капитальный ремонт#Пермская городская дума#Многоквартирные дома#Ремонт фасадов#Программа
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