Фасады пермских зданий облагородят еще на 600 миллионов рублей

Posted 19 декабря 2023, 08:53
Published 19 декабря 2023, 08:53
Modified 19 декабря 2023, 08:55
Updated 19 декабря 2023, 08:55
Депутаты Пермской городской думы одобрили продление программы по ремонту фасадов в краевой столице до 31 декабря 2026 года. На внешний облик многоквартирных домов ежегодно будет выделяться по 200 млн рублей. Решение о внесении изменений в установление расходного обязательства принято на основании поручения губернатора.
Ранее сообщалось, что администрация намерена продлить программу капитального ремонта фасадов еще на три года. Изначально законопроект был приурочен к 300-летию города. В 2022 году на ремонт было потрачено 898 млн рублей, а в 2023 — 903,3 млн рублей.