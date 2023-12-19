Фасады пермских зданий облагородят еще на 600 миллионов рублей

Ранее сообщалось, что администрация намерена продлить программу капитального ремонта фасадов еще на три года. Изначально законопроект был приурочен к 300-летию города. В 2022 году на ремонт было потрачено 898 млн рублей, а в 2023 — 903,3 млн рублей.