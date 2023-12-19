Глава Соликамска угрожает замерзающим людям полицией за оскорбление чиновников

Глава Соликамского округа Евгений Самоуков пригрозил местным жителям полицией. По его словам, сейчас идет сбор недостоверной информации о деятельности администрации и СМУП «Теплоэнерго, а также комментариев с оскорблениями. Комментарии глава округа пообещал отправить в полицию, чтобы людей оштрафовали за оскорбление по административной статье. Штраф за оскорбление в интернете составляет от 5 до 10 тыс. рублей.