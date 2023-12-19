Глава Соликамска угрожает замерзающим людям полицией за оскорбление чиновников

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Глава Соликамского округа Евгений Самоуков пригрозил местным жителям полицией. По его словам, сейчас идет сбор недостоверной информации о деятельности администрации и СМУП «Теплоэнерго, а также комментариев с оскорблениями. Комментарии глава округа пообещал отправить в полицию, чтобы людей оштрафовали за оскорбление по административной статье. Штраф за оскорбление в интернете составляет от 5 до 10 тыс. рублей.
Так Самоуков отреагировал на волну негатива, которая началась после двух коммунальных аварий в Соликамске. Последнюю аварию устраняли несколько дней, люди были без отопления во время аномальных морозов. Сейчас управляющие компании проводят работу по внутридомовой отладке подачи тепла.
«Друзья, давайте будем взаимно вежливы. Ведь администрация Соликамского городского округа открыта для диалога с жителями», — написал Самоуков.
Кроме того, глава округа пояснил, что причины коммунальной аварии выясняются, материалы расследования чиновники должны передать в правоохранительные органы.
Сегодня глава Прикамья Дмитрий Махонин рассказал об увольнении замглавы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова в связи с коммунальной аварией. Сам глава округа получил выговор.
UPD: спустя два часа пост Самоукова с угрозами был удален.