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на фото Андрей Рыков

Губернатор уволил замглавы по вопросам ЖКХ Соликамского округа после коммунального ЧП

19 декабря 2023, 06:56
Фото: пресс-служба администрации Соликамского городского округа
на фото Андрей Рыков

Замглавы по вопросам ЖКХ Соликамского округа уволен после коммунальной аварии

В результате порыва на сетях теплоснабжения тысячи жителей города оставались без тепла несколько дней.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин решил уволить заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова после масштабной коммунальной аварии в городе. Сейчас подача тепла во все дома восстановлена, а управляющие компании отрабатывают заявки жителей по внутридомовой отладке подачи тепла.

Главе округа Евгению Самоукову также объявлен выговор и дано указание навести порядок в работе. Власти проведут полную проверку деятельности предприятия «Теплоэнерго», которое обслуживает сети в Соликамске. «Последствия аварии могли быть не так масштабны. Недопустимо, когда от несвоевременных действий чиновников страдают люди», — подытожил Махонин в своем Telegram-канале. В следующий раз кадровые выводы будут жестче, если ситуация не исправится, говорит губернатор.

На прошлой неделе в Соликамске произошло несколько порывов на сетях теплоснабжения. В результате без отопления остались жители микрорайонов Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков.

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#Коммунальный рай#Кадровые перестановки#Пермь#Жкх#Соликамск#Коммунальная авария
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