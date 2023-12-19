Губернатор уволил замглавы по вопросам ЖКХ Соликамского округа после коммунального ЧП

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:59
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин решил уволить заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова после масштабной коммунальной аварии в городе. Сейчас подача тепла во все дома восстановлена, а управляющие компании отрабатывают заявки жителей по внутридомовой отладке подачи тепла.
Главе округа Евгению Самоукову также объявлен выговор и дано указание навести порядок в работе. Власти проведут полную проверку деятельности предприятия «Теплоэнерго», которое обслуживает сети в Соликамске. «Последствия аварии могли быть не так масштабны. Недопустимо, когда от несвоевременных действий чиновников страдают люди», — подытожил Махонин в своем Telegram-канале. В следующий раз кадровые выводы будут жестче, если ситуация не исправится, говорит губернатор.
На прошлой неделе в Соликамске произошло несколько порывов на сетях теплоснабжения. В результате без отопления остались жители микрорайонов Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков.