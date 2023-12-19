Губернатор уволил замглавы по вопросам ЖКХ Соликамского округа после коммунального ЧП

Главе округа Евгению Самоукову также объявлен выговор и дано указание навести порядок в работе. Власти проведут полную проверку деятельности предприятия «Теплоэнерго», которое обслуживает сети в Соликамске. «Последствия аварии могли быть не так масштабны. Недопустимо, когда от несвоевременных действий чиновников страдают люди», — подытожил Махонин в своем Telegram-канале. В следующий раз кадровые выводы будут жестче, если ситуация не исправится, говорит губернатор.