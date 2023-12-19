Инфляция в Пермском крае превышает показатели по Поволжью и по России

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
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Updated Сегодня, 10:46
В ноябре 2023 года инфляция в Прикамье превысила показатели по Поволжью и России. В месячном выражении рост цен составил 7,5%, увеличившись с октября на 0,13 п. п. Пермское отделение Банка России отмечает, что данные по инфляции в крае превысили данные по Поволжскому федеральному округу: ПФО — 7,1%, РФ — 7,4%.
За ноябрь рост цен на продовольственные продукты ускорился до 6,7% (в октябре — 6,3%), на непродовольственные продукты — до 7,1% (в октябре — 6,4%). Причина подорожания продовольственных продуктов — рост импортных задержек, а непродовольственных — усложнение логистики, сроков поставок, ослабление рубля. Рост цен на услуги за год замедлился до 9,2%.
По итогам ноября, ускорился рост цен на новые автомобили отечественного производства и на иностранные автомобили с пробегом в связи с переносом дополнительных расходов в розничные цены. По этой же причине ускорился рост цен на мебель и на отдельные строительные материалы.
А вот отдых за границей стал дешевле. Многие туроператоры снизили цены на путевки в ОАЭ, Египет и Турцию, в результате чего в годовом выражении рост цен на зарубежный отдых также замедлился.
Напомним, что годовая инфляция Прикамья в прошлом месяце достигла 7,4% и также обогнала как показатель ПФО (6,4%), так и общероссийский уровень (6,7%). По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране в 2023 году сложится в диапазоне 7–7,5%.