Истек кровью после ранения. В Волгограде похоронили 40-летнего военного из Перми

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
В Волгограде похоронили 40-летнего пулеметчика Анатолия Львова из Перми. Мужчина жил с женой и шестилетним сыном в Перми, но попросил похоронить его в Волгограде вместе с родителями.
В первый раз в зону СВО пермяк поехал в июле 2022 года, позже его ранили, в декабре 2022 года он вернулся домой. В Перми он пробыл несколько месяцев, а затем решил вновь отправится на спецоперацию. По словам жены военного, последний раз она видела его в октябре 2023 года. Тогда он рассказывал о планах купить дом после завершения СВО, передает издание V1.ru.
Военный попал под обстрел, ему оторвало ступню, раздробило ногу. Анатолий Львов смог добраться до укрытия, где потерял сознание и истек кровью.