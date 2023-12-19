Истек кровью после ранения. В Волгограде похоронили 40-летнего военного из Перми

В первый раз в зону СВО пермяк поехал в июле 2022 года, позже его ранили, в декабре 2022 года он вернулся домой. В Перми он пробыл несколько месяцев, а затем решил вновь отправится на спецоперацию. По словам жены военного, последний раз она видела его в октябре 2023 года. Тогда он рассказывал о планах купить дом после завершения СВО, передает издание V1.ru.