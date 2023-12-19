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В Волгограде похоронили 40-летнего военного из Перми

Истек кровью после ранения. В Волгограде похоронили 40-летнего военного из Перми

19 декабря 2023, 04:31
Фото: 1MI / соцсети военного

В Волгограде похоронили 40-летнего военного из Перми

Военный уезжал в зону СВО дважды.

В Волгограде похоронили 40-летнего пулеметчика Анатолия Львова из Перми. Мужчина жил с женой и шестилетним сыном в Перми, но попросил похоронить его в Волгограде вместе с родителями.

В первый раз в зону СВО пермяк поехал в июле 2022 года, позже его ранили, в декабре 2022 года он вернулся домой. В Перми он пробыл несколько месяцев, а затем решил вновь отправится на спецоперацию. По словам жены военного, последний раз она видела его в октябре 2023 года. Тогда он рассказывал о планах купить дом после завершения СВО, передает издание V1.ru.

Военный попал под обстрел, ему оторвало ступню, раздробило ногу. Анатолий Львов смог добраться до укрытия, где потерял сознание и истек кровью.

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