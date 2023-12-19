Массовые бесплатные катания на коньках в Перми на этой неделе отменены

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Published Сегодня, 08:51
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В Перми отменяются бесплатные катания на коньках на этой неделе, 20 и 22 декабря. Как сообщил комитет по физической культуре и спорту администрации города, причиной стала неблагоприятная погода для подготовки и заливки льда.
Бесплатные катания в краевой столице в ходе проекта «Ледовый сезон» проходят по вечерам, с 20:00 до 22:00, по вторникам, средам и пятницам. В нем участвуют шесть муниципальных катков.
Ранее специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» сообщали о потеплении на этой неделе. По их данным, 20 декабря днем в регионе может потеплеть до +2°, небольшие плюсовые значения температуры воздуха сохранятся как минимум до этих выходных.