Массовые бесплатные катания на коньках в Перми на этой неделе отменены

Ранее специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» сообщали о потеплении на этой неделе. По их данным, 20 декабря днем в регионе может потеплеть до +2°, небольшие плюсовые значения температуры воздуха сохранятся как минимум до этих выходных.