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«Мисс Европа — 2023» россиянка Решта сообщила о насмешках над ее национальностью

«Мисс Европа — 2023» россиянка Решта сообщила о насмешках над ее национальностью

19 декабря 2023, 20:09
Фото: Midjourney
Россиянка Дарья Решта, победительница конкурса «Мисс Европа — 2023», жалуется на насмешки над своей национальностью, хотя она смогла достичь успеха и пройти в топ-5 участниц из 72 стран.

Участница конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь Европа — 2023» россиянка Дарья Решта поделилась опытом насмешек из-за своей национальности. Конкурс проходил в Шарм-эш-Шейхе, участвовали девушки из 72 стран. Решта была одной из пяти победительниц и получила титул «Мисс Европа — 2023», пишет 360tv.ru.

Дарья отметила, что конкурс был объективным и не имел политической окраски при выборе победительниц. Однако она иногда сталкивалась с подколами и упреками со стороны других участниц.

Она рассказала о ситуации, когда они выстраивались в линию, и комментарий звучал: «О, Россия, вы как обычно стоите последними». Но в итоге Россия вошла в первую пятерку среди всех европейских стран.

Решта хотела продемонстрировать всю красоту и мощь своей Родины на конкурсе. Она говорила о том, что Россия — это мать-земля, которая обеспечивает хлебом и пропитанием не только жителей своей страны, но и всего мира.

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