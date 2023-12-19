«Мисс Европа — 2023» россиянка Решта сообщила о насмешках над ее национальностью

Posted Сегодня, 20:09
Published Сегодня, 20:09
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
Участница конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь Европа — 2023» россиянка Дарья Решта поделилась опытом насмешек из-за своей национальности. Конкурс проходил в Шарм-эш-Шейхе, участвовали девушки из 72 стран. Решта была одной из пяти победительниц и получила титул «Мисс Европа — 2023», пишет 360tv.ru.
Дарья отметила, что конкурс был объективным и не имел политической окраски при выборе победительниц. Однако она иногда сталкивалась с подколами и упреками со стороны других участниц.
Она рассказала о ситуации, когда они выстраивались в линию, и комментарий звучал: «О, Россия, вы как обычно стоите последними». Но в итоге Россия вошла в первую пятерку среди всех европейских стран.
Решта хотела продемонстрировать всю красоту и мощь своей Родины на конкурсе. Она говорила о том, что Россия — это мать-земля, которая обеспечивает хлебом и пропитанием не только жителей своей страны, но и всего мира.