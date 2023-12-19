«Молот» уступил на домашнем льду клубу из Москвы

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Пермский «Молот», увы, уступил сегодня вечером в овертайме московской «Звезде». Счет матча 3:4.
У пермяков заброшенными шайбами отличились Дмитрий Воробьев, Игорь Зенчиков и Владимир Пешехонов.
Несмотря на поражение, «Молот» пока сохраняет за собой второе место в турнирной таблице ВХЛ.
Следующий матч «молотобойцы» также проведут 21 декабря в Перми. Пермяки принимают тюменский «Рубин». Начало матча в 19:00.