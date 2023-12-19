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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

«Молот» уступил на домашнем льду клубу из Москвы

«Молот» уступил на домашнем льду клубу из Москвы

19 декабря 2023, 17:05
Фото: properm.ru
Победную шайбу гости забросили за 10 секунд до финальной сирены.

Пермский «Молот», увы, уступил сегодня вечером в овертайме московской «Звезде». Счет матча 3:4.

У пермяков заброшенными шайбами отличились Дмитрий Воробьев, Игорь Зенчиков и Владимир Пешехонов.

Несмотря на поражение, «Молот» пока сохраняет за собой второе место в турнирной таблице ВХЛ.

Следующий матч «молотобойцы» также проведут 21 декабря в Перми. Пермяки принимают тюменский «Рубин». Начало матча в 19:00.

#Спорт#Хоккей#Молот
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