На «Заводе Шпагина» откроется двухдневная «Новогодняя фабрика чудес»

В течение двух дней параллельно пройдут больше 100 событий: как массовые в основном пространстве корпуса, так и камерные в отдельных его помещениях. Основная программа рассчитана с 12:00 до 22:00. В это время пройдут шествия Деда Мороза и Снегурочки, розыгрыши подарков, музыкальные паузы и DJ-сеты, перформансы и хороводы.