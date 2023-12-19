На «Заводе Шпагина» откроется двухдневная «Новогодняя фабрика чудес»

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
В субботу и воскресенье, 23 и 24 декабря, на «Заводе Шпагина» пройдёт семейный фестиваль «Новогодняя фабрика чудес» — одно из завершающих событий программы празднования 300-летия Перми. На двух этажах корпуса №4 («Точка кипения») откроются лавка чудес, мастерская Деда Мороза, Скатерть-самобранка, зона мастер-классов, а также пройдут розыгрыши подарков, музыкальные паузы, перформансы, игровые программы и спектакли.
В течение двух дней параллельно пройдут больше 100 событий: как массовые в основном пространстве корпуса, так и камерные в отдельных его помещениях. Основная программа рассчитана с 12:00 до 22:00. В это время пройдут шествия Деда Мороза и Снегурочки, розыгрыши подарков, музыкальные паузы и DJ-сеты, перформансы и хороводы.
На втором этаже разместится творческая мастерская для детей «Комната сказок» с игровыми программами и кукольными спектаклями.
Марина Илюхина, организатор события, директор Агентства новых технологий:
— Мы проектировали программу таким образом, чтобы в любой момент времени на нашей Фабрике было чем заняться и детям, и взрослым. Поучаствовать в мастер-классе, посмотреть спектакль или перформанс, потанцевать, сделать новогодние фотографии. Получилась такая фабрика чудес, новогодний конвейер, по которому интересно и полезно передвигаться.
На мастер-классах можно будет сделать новогоднюю игрушку из керамики, раскрасить шоппер или гипсовую фигурку, изготовить волшебное перо на нитке и другие разнообразные ёлочные игрушки и подарки. Большинство мастер-классов — бесплатные, на некоторых нужно оплатить стоимость расходных материалов.
Программа маркета и мастер-классов продолжает формироваться. Для того, чтобы участвовать в «Новогодней фабрике чудес», нужно отправить заявку на почту zayavka@perm-300.ru. Организаторы ждут предложений, от всех, кто сможет организовать «фабрики» по производству новогодних чудес: игрушек, подарочных боксов, пряников, украшений и зимней атрибутики, а также организовать точки общественного питания с едой, сладостями и напитками.