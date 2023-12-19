Нейл-мастер Романова назвала худшие виды новогоднего дизайна ногтей

Первое, что стоит избегать, это нюдовые оттенки. Это базовые цвета, но их всегда можно разнообразить другими элементами, чтобы создать праздничное настроение. Например, использовать светоотражающие топы или стемпинг. Стразы и пирсинг также не рекомендуется, так как они делают образ дешевым и не соответствуют символу года — Дракону, который предпочитает элегантность и минимализм.