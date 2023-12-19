Нейл-мастер Романова назвала худшие виды новогоднего дизайна ногтей

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Анна Романова, основательница школы «Академия здоровых ногтей», рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какой дизайн ногтей лучше не выбирать на Новый год.
Первое, что стоит избегать, это нюдовые оттенки. Это базовые цвета, но их всегда можно разнообразить другими элементами, чтобы создать праздничное настроение. Например, использовать светоотражающие топы или стемпинг. Стразы и пирсинг также не рекомендуется, так как они делают образ дешевым и не соответствуют символу года — Дракону, который предпочитает элегантность и минимализм.
Также следует забыть о дизайне с единорогами, мультяшками и елочками на ногтях в ближайшие пару лет. Такой дизайн выглядит устаревшим, а Дракону нравится быть в центре внимания. Вязаные узоры на ногтях также остались в прошлом, они делают ногти тяжелыми и выглядят старомодно.
Цвета лета и яркие неоновые оттенки лучше оставить на теплый сезон. Избегайте синего, черного, коричневого и белого цветов, так как по китайской философии они могут принести неудачу и разочарования. Дракон предпочитает золото, серебро, все оттенки зеленого, а также красный и фиолетовый.
В общем, выбирайте дизайн, который создаст вам праздничное настроение и будет сочетаться с символом года.