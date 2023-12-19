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Нутрициолог Ильичева: вместо сладостей на Новый год детям нужно дарить деньги

Нутрициолог Ильичева: вместо сладостей на Новый год детям нужно дарить деньги

19 декабря 2023, 15:50
Фото: Midjourney
Нутрициолог предложила не дарить детям сладости, чтобы не закреплять ассоциацию праздника с конфетами и не способствовать развитию нездорового пищевого поведения, вместо этого рекомендуется дарить деньги или ввести единую выплату семьям с малышами.

Нутрициолог Ирина Ильичева, специалист по детскому питанию и сну, считает, что конфеты являются популярным подарком, но связывание праздника со сладостями может привести к нездоровому пищевому поведению детей.

Вместо этого она предложила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» обратить внимание родителей на то, что они могут купить что-то по желанию их ребенка. Поэтому к стандарту одинакового для всех сладкого подарка на Новый год сложно прийти.

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