Нутрициолог Ильичева: вместо сладостей на Новый год детям нужно дарить деньги

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Нутрициолог Ирина Ильичева, специалист по детскому питанию и сну, считает, что конфеты являются популярным подарком, но связывание праздника со сладостями может привести к нездоровому пищевому поведению детей.
Вместо этого она предложила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» обратить внимание родителей на то, что они могут купить что-то по желанию их ребенка. Поэтому к стандарту одинакового для всех сладкого подарка на Новый год сложно прийти.