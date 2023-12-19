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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

О ДТП рассказал начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Нытвенскому городскому округу Константин Новиков.

Обгонял там, где запрещено. В ДТП с грузовиком в Нытвенском округе погиб человек

19 декабря 2023, 06:13
Фото: скриншот видео пресс-службы Госавтоинспекции Пермского края
О ДТП рассказал начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Нытвенскому городскому округу Константин Новиков.

В ДТП с грузовиком в Пермском крае погиб водитель «Газели»

Проводится проверка.
Сюжет
Дтп

Вчера вечером, 18 декабря, около 21:50, на трассе «подъезд к городу Перми» от автодороги «М-7 Волга» в направлении Очера случилось ДТП.

По дороге за рулем грузового автомобиля Man с полуприцепом ехал 53-летний житель Московской области. По предварительным данным, на 439 километре трассы мужчина выехал на полосу встречного движения для совершения обгона в зоне действия знака «Обгон запрещен». Здесь он столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 36-летнего жителя Самары.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, в результате ДТП водитель автомобиля «Газель» скончался на месте инцидента до приезда врачей скорой помощи. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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#Авто#Дтп#Пермь#Авария
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