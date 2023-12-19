Обгонял там, где запрещено. В ДТП с грузовиком в Нытвенском округе погиб человек

По дороге за рулем грузового автомобиля Man с полуприцепом ехал 53-летний житель Московской области. По предварительным данным, на 439 километре трассы мужчина выехал на полосу встречного движения для совершения обгона в зоне действия знака «Обгон запрещен». Здесь он столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 36-летнего жителя Самары.