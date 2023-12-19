Обгонял там, где запрещено. В ДТП с грузовиком в Нытвенском округе погиб человек

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Вчера вечером, 18 декабря, около 21:50, на трассе «подъезд к городу Перми» от автодороги «М-7 Волга» в направлении Очера случилось ДТП.
По дороге за рулем грузового автомобиля Man с полуприцепом ехал 53-летний житель Московской области. По предварительным данным, на 439 километре трассы мужчина выехал на полосу встречного движения для совершения обгона в зоне действия знака «Обгон запрещен». Здесь он столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 36-летнего жителя Самары.
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, в результате ДТП водитель автомобиля «Газель» скончался на месте инцидента до приезда врачей скорой помощи. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.