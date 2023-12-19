Пермские нефтяники дали старт новогоднему этапу «Марафона добрых дел»

Отметим, что пермские нефтяники совместно с благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» ежегодно проводят такие акции: поддержку получают учреждения образования, культуры, здравоохранения, спортивные объединения и др. В течение этого года в рамках «Марафона добрых дел» сельским библиотекам передали более 4 тыс. редких изданий, учреждениям культуры — почти 400 единиц музыкальной техники и инструментов, в населённых пунктах оборудовали детские и спортивные площадки, станции здоровья и провели множество праздничных мероприятий для жителей.