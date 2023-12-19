Пермские нефтяники дали старт новогоднему этапу «Марафона добрых дел»

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Published Сегодня, 10:00
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Updated Сегодня, 12:24
Традиционный благотворительный проект охватит 15 муниципалитетов Прикамья — от Чайковского до Березников. В преддверии Нового года в дар от нефтяников вручат более 2,5 тыс. сладких подарков, а также комплекты развивающих игр для людей, проживающих в центрах социального обслуживания и домах-интернатах.
Чтобы создать праздничное настроение у жителей, при поддержке нефтяников также организованы новогодние гастроли театра «Гистрион». Творческий коллектив представит постановку «Мальчик и жук» — это семейный, детский интерактивный спектакль о дружбе и поиске счастья.
Отметим, что пермские нефтяники совместно с благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» ежегодно проводят такие акции: поддержку получают учреждения образования, культуры, здравоохранения, спортивные объединения и др. В течение этого года в рамках «Марафона добрых дел» сельским библиотекам передали более 4 тыс. редких изданий, учреждениям культуры — почти 400 единиц музыкальной техники и инструментов, в населённых пунктах оборудовали детские и спортивные площадки, станции здоровья и провели множество праздничных мероприятий для жителей.