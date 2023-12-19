Пермский автовокзал станет акционерным обществом

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:49
Пермское краевое государственное унитарное предприятие (ПКГУП) «Автовокзал» реорганизуют в акционерное общество «Индустрия транспорта Пермского края». Решение о госрегистрации выпуска обыкновенных акций АО принято Центробанком 1 декабря 2023 года, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье»
Необходимость реорганизации обусловлена требованиями законодательства РФ. До преобразования в акционерное общество (АО), местные власти планировали реорганизовать «Автовокзал» в общество с ограниченной ответственностью (ООО). Однако такая организационно-правовая форма не позволяет компании передавать имущество.
На данный момент 100% акций пермского автовокзала принадлежит государству. После реорганизации ситуация не изменится.