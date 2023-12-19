Пермский автовокзал станет акционерным обществом

Необходимость реорганизации обусловлена требованиями законодательства РФ. До преобразования в акционерное общество (АО), местные власти планировали реорганизовать «Автовокзал» в общество с ограниченной ответственностью (ООО). Однако такая организационно-правовая форма не позволяет компании передавать имущество.