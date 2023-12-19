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Власти реорганизуют «Автовокзал» в АО «Индустрия транспорта Пермского края»

Пермский автовокзал станет акционерным обществом

19 декабря 2023, 07:46
Фото: Автовокзал Пермь / VK

Власти реорганизуют «Автовокзал» в АО «Индустрия транспорта Пермского края»

100% акций предприятия все еще принадлежат государству.

Пермское краевое государственное унитарное предприятие (ПКГУП) «Автовокзал» реорганизуют в акционерное общество «Индустрия транспорта Пермского края». Решение о госрегистрации выпуска обыкновенных акций АО принято Центробанком 1 декабря 2023 года, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье»

Необходимость реорганизации обусловлена требованиями законодательства РФ. До преобразования в акционерное общество (АО), местные власти планировали реорганизовать «Автовокзал» в общество с ограниченной ответственностью (ООО). Однако такая организационно-правовая форма не позволяет компании передавать имущество.

На данный момент 100% акций пермского автовокзала принадлежит государству. После реорганизации ситуация не изменится.

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#Пермь#Автовокзал#Автобусы#Пассажирские перевозки#Пригородные маршруты#Автовокзалы#Индустрия транспорта Пермского края#Городские маршруты#Автостанции#Билетные кассы
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