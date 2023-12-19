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Пермский хоккейных клуб «Молот» покинули еще два игрока

Пермский хоккейных клуб «Молот» покинули еще два игрока

19 декабря 2023, 03:16
Фото: vk.com/hc.molot
Спортсмены вернутся в ХК «Локомотив».

Пермский ХК «Молот» Прикамье покинули еще два игрока. Речь идет о нападающем Тимуре Ахунове и защитнике Рауле Акмальдинове. Первый игрок не очень часто появлялся в основном составе — семь матчей. Рауль Акмальдинов провел 19 матчей в составе пермского ХК, он набрал 11 (4+7) очков по системе «гол+пас» при показателе полезности +9.

В пресс-службе ХК отмечают, что игроки вернулись в расположение ХК «Локомотив» из Ярославля.

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