Пермский край оказался на четвертом месте в РФ по недельной смертности от COVID-19

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
В Пермском крае за неделю выявлено 2 499 случаев заражения COVID-19: 249 пациентов госпитализировали, 3 616 — выздоровели, 10 — скончались. Данные за неделю с 11 по 17 декабря опубликованы на портале Объясняем.рф.
Показатель по смертности в Прикамье один из самых высоких в стране:
По РФ за неделю в целом умерли 164 человека. При этом речи о возвращении ограничений в связи с ситуацией с коронавирусом сейчас нет, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.