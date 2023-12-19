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Пермский край оказался на четвертом месте в РФ по недельной смертности от COVID-19

Пермский край оказался на четвертом месте в РФ по недельной смертности от COVID-19

19 декабря 2023, 09:21
Фото: 1MI
Вводить ограничения из-за распространения ковида пока не планируется.

В Пермском крае за неделю выявлено 2 499 случаев заражения COVID-19: 249 пациентов госпитализировали, 3 616 — выздоровели, 10 — скончались. Данные за неделю с 11 по 17 декабря опубликованы на портале Объясняем.рф.

Показатель по смертности в Прикамье один из самых высоких в стране:

  • Санкт-Петербург — 39 человек скончались от коронавируса за неделю;
  • Москва — 27;
  • Кемеровская область — 13.

По РФ за неделю в целом умерли 164 человека. При этом речи о возвращении ограничений в связи с ситуацией с коронавирусом сейчас нет, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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#Коронавирус в Перми#Медицина в Прикамье#Пермь#Коронавирус#Коронавирус в прикамье
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