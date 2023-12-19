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Пермяк добился возврата некачественного ламината за 130 тысяч только через суд

Пермяк добился возврата некачественного ламината за 130 тысяч только через суд

19 декабря 2023, 05:45
Фото: 1MI
Компания не захотела возвращать деньги добровольно.

Пермяк подал в суд на ООО «Баумолл» из-за ламината, который он купил за 130 тыс. рублей. После монтажа мужчина увидел, что приобрел некачественный товар. В частности, проблемы были с внешним видом, влагоизоляцией, в местах соединения появились зазоры, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Экспертиза также подтвердила, что ламинат нельзя использовать. Пермяк пытался урегулировать вопрос без суда, обратившись с досудебной претензией, но ему отказали. Тогда мужчина обратился в суд, требуя взыскать компенсацию за товар, а также неустойку за каждый день, пока вынужден хранить ламинат. Суд удовлетворил иск покупателя.

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#Приставы#Пермь#Права потребителей
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