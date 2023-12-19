Пермяк добился возврата некачественного ламината за 130 тысяч только через суд

Экспертиза также подтвердила, что ламинат нельзя использовать. Пермяк пытался урегулировать вопрос без суда, обратившись с досудебной претензией, но ему отказали. Тогда мужчина обратился в суд, требуя взыскать компенсацию за товар, а также неустойку за каждый день, пока вынужден хранить ламинат. Суд удовлетворил иск покупателя.