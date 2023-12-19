Пермяк скончался, так и не дождавшись досрочного выхода на пенсию

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Житель Перми судился в Пенсионным фондом России (ПФР), чтобы добиться досрочного выхода на пенсию, но внезапно умер до конца судебных разбирательств. Информация об этом размещена на сайте Свердловского районного суда, на решение обратило внимание издание URA.RU.
Ранее мужчина обратился в суд с требованием признать отказ в пересмотре пенсии незаконным. Делопроизводство по гражданскому делу истца к ПФР было прекращено по причине внезапной смерти заявителя.