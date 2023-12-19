Пермяк скончался, так и не дождавшись досрочного выхода на пенсию

Житель Перми судился в Пенсионным фондом России (ПФР), чтобы добиться досрочного выхода на пенсию, но внезапно умер до конца судебных разбирательств. Информация об этом размещена на сайте Свердловского районного суда, на решение обратило внимание издание URA.RU.