Подарком для трехмиллионного посетителя выставки «Россия» стала открытка от Путина

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Как сообщает ria.ru, Путин подписал открытку на выставке «Россия» 17 декабря, в воскресенье, в ходе своего визита в павильон № 75 на столичной ВДНХ.
Алексей Козырев, получив такой значимый подарок, заявил, что открытка от президента теперь будет украшать его дом — чтобы каждый гость понимал, что в нашей стране любая мечта может стать реальностью.
Кроме того, семья Козыревых смогла побывать на экскурсии в павильоне № 15 «Строим будущее / Россия в движении», где получила сертификат на поездку на космодром Восточный. Подарок компенсирует проезд с проживанием семьи в поездке. Он предоставлен автономной некоммерческой организацией «Дирекция выставки достижений „Россия и Минстроем РФ.
В министерстве также поздравили трехмиллионного посетителя выставки, подчеркнув, что космодром Восточный можно по праву считать одним из самых привлекательных объектов в нашей стране.
Примечательно, что ранее, 2 декабря, двухмиллионному посетителю выставки «Россия» Марату Сабитову из Казани вручили в качестве подарка сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. А ранее, 15 ноября, на площадке был отмечен миллионный гость — Светлана Сулейманова из Пензы, семья которой получила билеты на балет «Щелкунчик» и возможность посетить столицу.