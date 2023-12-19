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Подарком для трехмиллионного посетителя выставки «Россия» стала открытка от Путина

Подарком для трехмиллионного посетителя выставки «Россия» стала открытка от Путина

19 декабря 2023, 18:06
Фото: russia.riamediabank.ru
На международной выставке-форуме «Россия» 19 декабря побывал трехмиллионный гость. Житель Барнаула Алексей Козырев посетил ее вместе с супругой. Он получил особый подарок — открытку с поздравлением и подписью российского президента Владимира Путина.

Как сообщает ria.ru, Путин подписал открытку на выставке «Россия» 17 декабря, в воскресенье, в ходе своего визита в павильон № 75 на столичной ВДНХ.

Алексей Козырев, получив такой значимый подарок, заявил, что открытка от президента теперь будет украшать его дом — чтобы каждый гость понимал, что в нашей стране любая мечта может стать реальностью.

Кроме того, семья Козыревых смогла побывать на экскурсии в павильоне № 15 «Строим будущее / Россия в движении», где получила сертификат на поездку на космодром Восточный. Подарок компенсирует проезд с проживанием семьи в поездке. Он предоставлен автономной некоммерческой организацией «Дирекция выставки достижений „Россия и Минстроем РФ.

В министерстве также поздравили трехмиллионного посетителя выставки, подчеркнув, что космодром Восточный можно по праву считать одним из самых привлекательных объектов в нашей стране.

Примечательно, что ранее, 2 декабря, двухмиллионному посетителю выставки «Россия» Марату Сабитову из Казани вручили в качестве подарка сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. А ранее, 15 ноября, на площадке был отмечен миллионный гость — Светлана Сулейманова из Пензы, семья которой получила билеты на балет «Щелкунчик» и возможность посетить столицу.

#Общество
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