Подарком для трехмиллионного посетителя выставки «Россия» стала открытка от Путина

Кроме того, семья Козыревых смогла побывать на экскурсии в павильоне № 15 «Строим будущее / Россия в движении», где получила сертификат на поездку на космодром Восточный. Подарок компенсирует проезд с проживанием семьи в поездке. Он предоставлен автономной некоммерческой организацией «Дирекция выставки достижений „Россия и Минстроем РФ.