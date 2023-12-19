В Кемеровской области на этой неделе ожидаются перепады температур

20 декабря ночью будет -16…-21°, местами -23…-28°. Днем ожидается до -3…-8°, а местами похолодает до -13°. Выпадет снег, прогнозируется и ветер со скоростью до 14 м/с. 21 декабря ночью -6…-11°, местами до -16°, днем -3…-8°, небольшие умеренные снегопады и порывы юго-западного ветра до 16 м/с. Перепад между крайними значениями температур на этой неделе составит около 35°.