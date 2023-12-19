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Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

В Кемеровской области на этой неделе ожидаются перепады температур

В Кемеровской области на этой неделе ожидаются перепады температур

19 декабря 2023, 04:58
Фото: Midjourney
К концу недели в регионе начнется потепление.

В Кемеровской области в ближайшие дни ожидаются сильные температурные контрасты. По информации синоптиков, сегодня днем, 19 декабря, прогнозируется -16…-21°, ночью было -33…-38°. Будет преимущественно без осадков, в некоторых районах изморозь, сообщает VSE42.Ru.

20 декабря ночью будет -16…-21°, местами -23…-28°. Днем ожидается до -3…-8°, а местами похолодает до -13°. Выпадет снег, прогнозируется и ветер со скоростью до 14 м/с. 21 декабря ночью -6…-11°, местами до -16°, днем -3…-8°, небольшие умеренные снегопады и порывы юго-западного ветра до 16 м/с. Перепад между крайними значениями температур на этой неделе составит около 35°.

#Общество#Погода
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