После жалоб пассажиров на холод в салоне в Прикамье проверят автобусный маршрут

В пресс-службе краевого Минтранса Properm.ru пояснили, что перед выходом на маршрут все автобусы проходят предрейсовый осмотр. В том числе проверяется и система и отопления. Если автобус не исправен, то на маршрут он не выпускается. После жалобы пассажиров краевой организатор перевозок уже направил требование провести проверку отопительных систем маршрута №823.