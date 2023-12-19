После жалоб пассажиров на холод в салоне в Прикамье проверят автобусный маршрут

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В период аномальных морозов в Пермском крае жители Фролов жаловались на холодные салоны автобусного междугороднего маршрута №823. ГКУ «Организатор Пассажирских перевозок Пермского края» проведет проверку рейса на предмет исправности систем отопления, сообщили в пресс-службе краевого Минтранса корреспонденту Properm.ru.
Житель села поделился фотографиями покрытых инеем окон в салоне, отметив, что по вопросу было отправлено несколько жалоб в ведомство, но ответ так и не поступил.
В пресс-службе краевого Минтранса Properm.ru пояснили, что перед выходом на маршрут все автобусы проходят предрейсовый осмотр. В том числе проверяется и система и отопления. Если автобус не исправен, то на маршрут он не выпускается. После жалобы пассажиров краевой организатор перевозок уже направил требование провести проверку отопительных систем маршрута №823.
«В рамках заключенных государственных контрактов будет осуществлена проверка автобусов на работоспособность системы отопления. При выявлении неисправности к перевозчику будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями государственных контрактов», — проинформировала Properm.ru пресс-служба минтранса.
Аномальные морозы прошли, но жалобы на рейс «Ферма — Песьянка» не прекратились. Вчера, 19 декабря 2023 года, местные жители вновь обратились к министерству транспорта, но уже с претензией на забитые салоны автобуса.
Согласно ответу ведомства, добавлять рейсы и вводить дополнительные автобусные маршруты по данному направлению не планируется. «Если необходимы изменения в части корректировки графика или добавления дополнительных рейсов, жителям нужно обращаться в местную организацию», — пояснили в министерстве. И только после формирования заявки в муниципалитет, Пермский район отправит письмо в ГКУ «Организатор Пассажирских перевозок Пермского края».