Развитие мировой экономики влияет на циклы роста и падения криптовалют

Инвесторы уходят с рынка криптовалют из-за его высокой волатильности и рискованности, но существуют и другие блокчейн-активы с хорошими перспективами, такие как биткоин, Ethereum, Monero, Solana и Cardano, каждая из которых имеет свои преимущества и потенциал роста.

На рынке криптовалют самой популярной является биткоин, хотя есть и другие перспективные цифровые активы, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доцент финансового факультета РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. «Есть и другие доступные валюты» По его словам, наиболее популярными блокчейн-активами являются биткоин, Ethereum, Monero, Solana и Cardano. «Каждая из них имеет свои преимущества. Биткоин — самая известная криптовалюта с большим спросом у инвесторов, но она дорогая. Другие валюты стоят дешевле. Ethereum обладает значительным потенциалом для роста, особенно учитывая запуск Ethereum 2.0, которая должна быть масштабируемой и быстрой», — подчеркнул Алиев в интервью интернет-изданию «Подмосковье Сегодня». Cardano, по его мнению, также вызывает интерес, так как основана на научном подходе, что предлагает более безопасную и устойчивую блокчейн-платформу. Высокие риски В целом, рынок криптовалют весьма нестабилен и сопряжен с высоким уровнем риска, добавил эксперт. «Как и на любом рынке, здесь есть свои циклы роста и падения. Обвалы на рынке криптовалют связаны с развитием мировой экономики. В период нестабильности цифровые активы теряют позиции, инвесторы предпочитают надежные активы. В период экономического развития интерес к рискованным активам возрастает, и вместе с ними растут и цифровые активы», — пояснил экономист.