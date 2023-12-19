Родителей и детей больше не будут рассаживать в самолетах

Posted Сегодня, 20:10
Published Сегодня, 20:10
Modified Сегодня, 20:13
Updated Сегодня, 20:13
После проверки Генеральной прокуратуры авиакомпании и аэропорты решили изменить правила перелета пассажиров с детьми. Теперь пассажирам предоставляется возможность выбрать, с кем будет лететь их ребенок. Об этом информируют на стойках регистрации и на сайтах авиакомпаний, пишет 360tv.ru.
Изначально такие изменения были внесены после многочисленных обращений граждан и сообщений в СМИ. В ходе проверки было обнаружено, что некоторые правила обслуживания пассажиров не соответствуют требованиям закона.
Некоторые авиакомпании уже внедрили новые правила и позволяют пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, независимо от класса обслуживания. Кроме того, детям до двух лет разрешается сидеть вместе с членами своей семьи или родственниками.