properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:10

Published Сегодня, 20:10

Modified Сегодня, 20:13

Updated Сегодня, 20:13

Родителей и детей больше не будут рассаживать в самолетах

Родителей и детей больше не будут рассаживать в самолетах

19 декабря 2023, 20:10
Фото: 1MI
Генеральная прокуратура обязала авиакомпании не рассаживать родителей и детей вместе в самолетах, а также предоставлять пассажирам выбор сопровождающего для ребенка, из-за того, что правила перевозки пассажиров с детьми не соответствовали требованиям закона.

После проверки Генеральной прокуратуры авиакомпании и аэропорты решили изменить правила перелета пассажиров с детьми. Теперь пассажирам предоставляется возможность выбрать, с кем будет лететь их ребенок. Об этом информируют на стойках регистрации и на сайтах авиакомпаний, пишет 360tv.ru.

Изначально такие изменения были внесены после многочисленных обращений граждан и сообщений в СМИ. В ходе проверки было обнаружено, что некоторые правила обслуживания пассажиров не соответствуют требованиям закона.

Некоторые авиакомпании уже внедрили новые правила и позволяют пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, независимо от класса обслуживания. Кроме того, детям до двух лет разрешается сидеть вместе с членами своей семьи или родственниками.

Подпишитесь
В Перми начали рассматривать дело о взятке сотруднику ФСБ в 100 миллионов рублей
Сегодня, 09:52
Глава Соликамска угрожает замерзающим людям полицией за оскорбление чиновников
Сегодня, 10:53
Массовые бесплатные катания на коньках в Перми на этой неделе отменены
Сегодня, 08:51
Пермский край оказался на четвертом месте в РФ по недельной смертности от COVID-19
Сегодня, 09:21
Инфляция в Пермском крае превышает показатели по Поволжью и по России
Сегодня, 10:44
В Прикамье увеличилась карантинная зона из-за жука-полиграфа
Сегодня, 07:44