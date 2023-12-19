Сахалинская область обеспечила интернетом все села численностью от 100 до 500 человек

Posted 19 декабря, 05:45
Published 19 декабря, 05:45
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
ПАО «Ростелеком» отчитался о завершении федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) в Сахалинской области. Островной регион стал третьим в России (после Московской области и Мурманской области), а также первым в Дальневосточном федеральном округе, где обеспечили услугами связи все населенные пункты с плотностью проживания от 100 до 500 человек.
Важный социальный проект стартовал в апреле 2021 года. За прошедшее время сотни сельских жителей получили доступ к услугам связи. А в 2023 году село Восход Тымовского района стало последним населенным пунктом, где провайдер построил и запустил в эксплуатацию базовую станцию. Теперь жителям Восхода доступна мобильная связь 4-го поколения (4G/LTE).
«Устранение цифрового неравенства и другие проекты, направленные на развитие инфраструктуры связи, позволяют обеспечить равный доступ к цифровым возможностям жителей всей страны. Там, где появляется качественная связь, становятся доступными онлайн-образование, получение госуслуг в электронном виде, общение с родными, онлайн-покупки и многие другие цифровые сервисы, что крайне важно для жителей удаленных и малых поселений. Также совместно с операторами связи мы реализуем региональный проект по установке базовых станций в малонаселенных пунктах. Наша цель в том, чтобы как можно больше жителей Сахалина могли пользоваться цифровыми сервисами», — рассказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
Сахалинцы и курильчане самостоятельно определяли населенные пункты, куда провели мобильную связь и интернет в рамках проекта УЦН 2.0. Строительство базовых станций стало результатом голосования жителей островного региона на едином портале «Госуслуги» за подключение сел с численностью населения от 100 до 500 человек. По результатам активности минцифры составило план-график строительства и подключения станций.
«В рамках проекта УЦН 2.0 и региональных проектов с правительством Сахалинской области проделана большая работа по созданию инфраструктуры связи: ко всем сельским населенным пунктам численностью от 100 человек подведены оптоволоконные линии связи, установлены современные базовые станции. Теперь жители всех населенных пунктов области с населением от 100 человек обеспечены надежной мобильной связью. Наша следующая задача совместно с руководством региона — подведение оптоволоконных линий связи ко всем сельским населенным пунктам численностью от 50 человек для обеспечения их надежной мобильной связью», — пояснил директор Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Сун.
Помимо федерального проекта УЦН 2.0 Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком» совместно с правительством островного региона запустил дополнительные проекты по обеспечению местных жителей услугами мобильной связи. С 2019 по 2022 год провайдер дополнительно установил 16 базовых станций в разных населенных пунктах Сахалина и Курил.