Смогла укусить преступника. Силовики задержали мужчину за нападение на пермячку

Женщине удалось отбиться от подозреваемого, укусив его за руку, а затем обратилась в полицию. Она смогла описать внешность злоумышленника. Силовики начали патрулировать город по ночам. В один из моментов они заметили подозрительного мужчину на шоссе Космонавтов, его задержали.