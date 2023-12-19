Смогла укусить преступника. Силовики задержали мужчину за нападение на пермячку

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Силовики задержали подозреваемого в нападении на пермячку. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, преступление произошло 18 декабря в Дзержинском районе около двух часов ночи. Потерпевшая шла по пути с работы домой, когда сзади появился неизвестный.
Женщине удалось отбиться от подозреваемого, укусив его за руку, а затем обратилась в полицию. Она смогла описать внешность злоумышленника. Силовики начали патрулировать город по ночам. В один из моментов они заметили подозрительного мужчину на шоссе Космонавтов, его задержали.
На руке у мужчины нашли следы от укусов. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют, не причастен ли он к другим преступлениям. В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело.