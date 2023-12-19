properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Смогла укусить преступника. Силовики задержали мужчину за нападение на пермячку

Смогла укусить преступника. Силовики задержали мужчину за нападение на пермячку

19 декабря 2023, 07:08
Фото: fusionbrain.ai
Полицейские пытаются узнать, не замешан ли мужчина в других преступлениях.

Силовики задержали подозреваемого в нападении на пермячку. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, преступление произошло 18 декабря в Дзержинском районе около двух часов ночи. Потерпевшая шла по пути с работы домой, когда сзади появился неизвестный.

Женщине удалось отбиться от подозреваемого, укусив его за руку, а затем обратилась в полицию. Она смогла описать внешность злоумышленника. Силовики начали патрулировать город по ночам. В один из моментов они заметили подозрительного мужчину на шоссе Космонавтов, его задержали.

На руке у мужчины нашли следы от укусов. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют, не причастен ли он к другим преступлениям. В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело.

В СК рассказали подробности о задержании пермяка за надругательство над прохожей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Перми мужчина напал на девочку-подросткаВ Мотовилихинском районе Перми мужчина напал на 12-летнюю девочкуВ Пермском крае на трассе спасли дальнобойщика из Ирана
#Мвд#Пермь#Полиция#Нападение
Подпишитесь
Пермский край оказался на четвертом месте в РФ по недельной смертности от COVID-19
Сегодня, 09:21
В Перми начали рассматривать дело о взятке сотруднику ФСБ в 100 миллионов рублей
Сегодня, 09:52
Массовые бесплатные катания на коньках в Перми на этой неделе отменены
Сегодня, 08:51
Администрация Перми назначила нового руководителя пресс-службы
Сегодня, 05:23
Губернатор уволил замглавы по вопросам ЖКХ Соликамского округа после коммунального ЧП
Сегодня, 06:56
В санкционный список ЕС попал Пермский пороховой завод
Сегодня, 06:20