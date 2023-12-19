Сообщество поддержки российской «Википедии» прекратит работу

Posted Сегодня, 19:59
Published Сегодня, 19:59
Modified Сегодня, 20:01
Updated Сегодня, 20:01
Поддержка русскоязычной «Википедии» будет прекращена сообществом «Викимедиа.ру». Такое решение было объявлено исполнительным директором организации Станиславом Козловским. Причиной закрытия являются сложные условия работы. Процесс ликвидации займет несколько месяцев, пишет 360tv.ru.
Козловский утверждает, что недавно ему предложили включить его в список иностранных агентов Минюста. Это якобы произошло после того, как его вызвали в деканат психологии МГУ. В результате он решил покинуть университет по собственному желанию.
Однако пресс-служба факультета опровергла информацию о такой беседе и подчеркнула, что Козловский уволился самостоятельно.
Ранее сайт «Википедия» был штрафован за наличие фейков о специальной операции на Украине.