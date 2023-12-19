Стало известно, каким был уровень радиации в Прикамье в ноябре

Проверка уровня мощности дозы гамма-излучения на открытой местности проводится каждый месяц в семи точках контроля, находящихся в Перми, Березниках, Кудымкаре, Губахе, Соликамске, Чернушке и Чусовом. Мощность дозы гамма-излучения в ноябре не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час) и достигла от 0,10 до 0,14 мкЗв/час.