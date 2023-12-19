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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В Роспотребнадзоре рассказали об уровне радиации в Пермском крае в ноябре 2023

Стало известно, каким был уровень радиации в Прикамье в ноябре

19 декабря 2023, 12:43
Фото: properm.ru

В Роспотребнадзоре рассказали об уровне радиации в Пермском крае в ноябре 2023

Приборы замеряют необходимые показатели в семи городах региона.

Специалисты рассказали о радиационной обстановке в Пермском крае. Проведенный в ноябре текущего года мониторинг показал, что она оценивается как благоприятная.

Проверка уровня мощности дозы гамма-излучения на открытой местности проводится каждый месяц в семи точках контроля, находящихся в Перми, Березниках, Кудымкаре, Губахе, Соликамске, Чернушке и Чусовом. Мощность дозы гамма-излучения в ноябре не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час) и достигла от 0,10 до 0,14 мкЗв/час.

Природных и техногенных радиационных аномалий в регионе не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Мониторинг продолжается.

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#Общество#Пермь#Экология#Роспотребнадзор#Радиация
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