Стало известно, каким был уровень радиации в Прикамье в ноябре

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Специалисты рассказали о радиационной обстановке в Пермском крае. Проведенный в ноябре текущего года мониторинг показал, что она оценивается как благоприятная.
Проверка уровня мощности дозы гамма-излучения на открытой местности проводится каждый месяц в семи точках контроля, находящихся в Перми, Березниках, Кудымкаре, Губахе, Соликамске, Чернушке и Чусовом. Мощность дозы гамма-излучения в ноябре не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час) и достигла от 0,10 до 0,14 мкЗв/час.
Природных и техногенных радиационных аномалий в регионе не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Мониторинг продолжается.