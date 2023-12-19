Театр «Русский балет» представит рождественский спектакль «Щелкунчик»

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
24 декабря Московский областной театр «Русский балет» представит свой традиционный рождественский спектакль «Щелкунчик». В этот вечер на сцене выступят не только известные артисты, но и 18 студентов Красногорского хореографического училища, пишет 360tv.ru.
Вместе с лауреатом международного конкурса Сиори Фукуда, заслуженным артистом России Дмитрием Проценко, заслуженным артистом Московской области Мстиславом Арефьевым и другими звездами «Русского балета», на сцене будут выступать юные артисты. Также среди участников спектакля будет солистка театра Екатерина Лосева, которая также является педагогом в училище.
Спектакли состоятся 24 декабря в Московском Губернском театре. Начало двух представлений — в 13:00 и в 18:00.
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