Театр «Русский балет» представит рождественский спектакль «Щелкунчик»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о том, что на сайте welcome.mosreg.ru можно найти афишу новогодних мероприятий. Там представлена информация о различных утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях, которая пополняется каждый день.