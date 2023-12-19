Театр-Театр ищет компанию для ремонта помещений почти за 2 миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Пермский Театр-Театр объявил аукцион на поиск подрядчика, который займется работами по приспособлению учреждения культуры к современному использованию. Здание является объектом культурного наследия.
Начальная (максимальная) цена работ — 1,8 млн рублей. В ходе торгов она может снизиться. В техническом задании сказано, что победитель должен будет в течение 75 дней отремонтировать несколько помещений:
Работы нужно выполнить за 75 дней. Победителю предстоит отремонтировать полы, стены и потолки, а также вывезти более тонны мусора.