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Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:07

Театр-Театр ищет компанию для ремонта помещений почти за 2 миллиона рублей

Театр-Театр ищет компанию для ремонта помещений почти за 2 миллиона рублей

19 декабря 2023, 05:05
Фото: properm.ru
Победителя аукциона выберут в начале января.

Пермский Театр-Театр объявил аукцион на поиск подрядчика, который займется работами по приспособлению учреждения культуры к современному использованию. Здание является объектом культурного наследия.

Начальная (максимальная) цена работ — 1,8 млн рублей. В ходе торгов она может снизиться. В техническом задании сказано, что победитель должен будет в течение 75 дней отремонтировать несколько помещений:

  • на цокольном этаже — два помещения;
  • на первом, третьем и техническом этажах — по одному помещению.

Работы нужно выполнить за 75 дней. Победителю предстоит отремонтировать полы, стены и потолки, а также вывезти более тонны мусора.

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#Пермь#Культура#Театр-театр
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