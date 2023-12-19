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Участник СВО из Пермского края попал под суд из-за отказа возвращать долг знакомому

Участник СВО из Пермского края попал под суд из-за отказа возвращать долг знакомому

19 декабря 2023, 03:37
Фото: Midjourney
Долг за военного пришлось отдавать его жене.

В Пермском крае осудили участника СВО за то, что он не захотел отдавать долг знакомому. Мужчина занял 650 тыс. рублей весной 2022 года, чтобы построить дом, в октябре должник попал под частичную мобилизацию, долг на тот момент не отдал.

В марте 2023 года мобилизованный вернулся из зоны СВО — у него был отпуск. Военный пообещал отдать долг, показав, что на карте у него имеется 1,1 млн рублей. Но денег его знакомый так и не увидел.

Жена участника спецоперации узнала о долге мужа на суде, она взяла кредит и отдала деньги. При этом о том, куда муж дел деньги, женщина не знает — дом построен не был. Суд назначил участнику СВО три года лишения свободы условно, на решение суда обратил внимание портал URA.RU.

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#Суд#Военная операция на Украине#Пермь
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