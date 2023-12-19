Участник СВО из Пермского края попал под суд из-за отказа возвращать долг знакомому

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
В Пермском крае осудили участника СВО за то, что он не захотел отдавать долг знакомому. Мужчина занял 650 тыс. рублей весной 2022 года, чтобы построить дом, в октябре должник попал под частичную мобилизацию, долг на тот момент не отдал.
В марте 2023 года мобилизованный вернулся из зоны СВО — у него был отпуск. Военный пообещал отдать долг, показав, что на карте у него имеется 1,1 млн рублей. Но денег его знакомый так и не увидел.
Жена участника спецоперации узнала о долге мужа на суде, она взяла кредит и отдала деньги. При этом о том, куда муж дел деньги, женщина не знает — дом построен не был. Суд назначил участнику СВО три года лишения свободы условно, на решение суда обратил внимание портал URA.RU.