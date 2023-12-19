Участник СВО из Пермского края попал под суд из-за отказа возвращать долг знакомому

Жена участника спецоперации узнала о долге мужа на суде, она взяла кредит и отдала деньги. При этом о том, куда муж дел деньги, женщина не знает — дом построен не был. Суд назначил участнику СВО три года лишения свободы условно, на решение суда обратил внимание портал URA.RU.