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Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

В деревне Кузбасса в минувшие выходные сгорел человек

В деревне Кузбасса в частном доме сгорел человек

19 декабря 2023, 04:44
Фото: Midjourney

В деревне Кузбасса в минувшие выходные сгорел человек

Местные жители рассказали, что стало причиной трагедии.

В деревне Мозжуха Кемеровской области сгорел частный дом. Местные жители рассказали в мессенджере Telegram, что пожар произошел в субботу, 16 декабря, около 22:00. На место ЧП выехали пожарные, которые справились с огнем. Однако к тому времени пламя уничтожило дом и пристройку, сообщает VSE42.Ru.

Очевидцы утверждают, что в результате пожара погиб жилец дома 1987 года рождения. По словам односельчан, мужчина часто выпивал и в день происшествия уснул с непотушенной сигаретой. Это и стало причиной трагедии.

#Происшествия
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