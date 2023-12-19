В деревне Кузбасса в частном доме сгорел человек

В деревне Мозжуха Кемеровской области сгорел частный дом. Местные жители рассказали в мессенджере Telegram, что пожар произошел в субботу, 16 декабря, около 22:00. На место ЧП выехали пожарные, которые справились с огнем. Однако к тому времени пламя уничтожило дом и пристройку, сообщает VSE42.Ru.