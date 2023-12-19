В деревне Кузбасса в частном доме сгорел человек

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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В деревне Мозжуха Кемеровской области сгорел частный дом. Местные жители рассказали в мессенджере Telegram, что пожар произошел в субботу, 16 декабря, около 22:00. На место ЧП выехали пожарные, которые справились с огнем. Однако к тому времени пламя уничтожило дом и пристройку, сообщает VSE42.Ru.
Очевидцы утверждают, что в результате пожара погиб жилец дома 1987 года рождения. По словам односельчан, мужчина часто выпивал и в день происшествия уснул с непотушенной сигаретой. Это и стало причиной трагедии.