В МЧС предупредили пермяков об отложении льда на проводах и деревьях

В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона быть внимательными и осторожными. Необходимо избегать нахождения рядом с деревьями и конструкциями, а также стараться не парковать транспорт рядом с ними. При аварии на электросетях обесточьте все электроприборы. Перед входом в здание поднимите голову наверх и убедитесь, что над вами не нависают глыбы снега и сосулек.