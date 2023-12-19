В МЧС предупредили пермяков об отложении льда на проводах и деревьях

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
На этой неделе, с 20 по 22 декабря, в отдельных территориях Пермского края сохраняется сильное сложное гололедно-изморозевое отложение — скопление льда на проводах, зданиях и деревьях. Из-за погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также заторы и увеличение ДТП.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона быть внимательными и осторожными. Необходимо избегать нахождения рядом с деревьями и конструкциями, а также стараться не парковать транспорт рядом с ними. При аварии на электросетях обесточьте все электроприборы. Перед входом в здание поднимите голову наверх и убедитесь, что над вами не нависают глыбы снега и сосулек.