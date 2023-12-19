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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

В МЧС Прикамья предупреждают о ледяных отложениях на проводах и деревьях

В МЧС предупредили пермяков об отложении льда на проводах и деревьях

19 декабря 2023, 08:25
Фото: fusionbrain.ai

В МЧС Прикамья предупреждают о ледяных отложениях на проводах и деревьях

О всех инцидентах сообщайте по номеру 112.

На этой неделе, с 20 по 22 декабря, в отдельных территориях Пермского края сохраняется сильное сложное гололедно-изморозевое отложение — скопление льда на проводах, зданиях и деревьях. Из-за погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, а также заторы и увеличение ДТП.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона быть внимательными и осторожными. Необходимо избегать нахождения рядом с деревьями и конструкциями, а также стараться не парковать транспорт рядом с ними. При аварии на электросетях обесточьте все электроприборы. Перед входом в здание поднимите голову наверх и убедитесь, что над вами не нависают глыбы снега и сосулек.

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