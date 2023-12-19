В Перми добавят стационарных постов по контролю за состоянием воздуха

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды. Выявлено несоответствие количества постов по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха действующему законодательству, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверялась работа Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Силами центра на территории Перми наблюдение за уровнем загрязнения атмосферного воздуха осуществляется на семи стационарных постах. Однако, количество таких объектов при наличии населения свыше 1 млн жителей должно быть не менее 10. Исходя из численности населения города, превышающей указанный показатель, количество стационарных постов наблюдений является недостаточным.
Прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на филиал уполномоченного органа по установлению на территории Перми не менее 10 постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Орджоникидзевский районный суд исковые требования природоохранного прокурора удовлетворил в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.