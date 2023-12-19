В Перми добавят стационарных постов по контролю за состоянием воздуха

Проверялась работа Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Силами центра на территории Перми наблюдение за уровнем загрязнения атмосферного воздуха осуществляется на семи стационарных постах. Однако, количество таких объектов при наличии населения свыше 1 млн жителей должно быть не менее 10. Исходя из численности населения города, превышающей указанный показатель, количество стационарных постов наблюдений является недостаточным.