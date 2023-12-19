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В Перми добавят стационарных постов по контролю за состоянием воздуха

В Перми добавят стационарных постов по контролю за состоянием воздуха

19 декабря 2023, 13:59
Фото: Прокуратура Пермского края
Сейчас таких постов всего семь, что значительно ниже норматива.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды. Выявлено несоответствие количества постов по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха действующему законодательству, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверялась работа Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Силами центра на территории Перми наблюдение за уровнем загрязнения атмосферного воздуха осуществляется на семи стационарных постах. Однако, количество таких объектов при наличии населения свыше 1 млн жителей должно быть не менее 10. Исходя из численности населения города, превышающей указанный показатель, количество стационарных постов наблюдений является недостаточным.

Прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на филиал уполномоченного органа по установлению на территории Перми не менее 10 постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Орджоникидзевский районный суд исковые требования природоохранного прокурора удовлетворил в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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#Суд#Пермь#Экология#Прокуратура#Экологи#Природоохранная прокуратура#Пермская экология
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