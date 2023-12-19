В Перми начали рассматривать дело о взятке сотруднику ФСБ в 100 миллионов рублей

Как известно из СМИ и материалов о избрании Царегородцеву меры пресечения в 235-м гарнизонном военном суде в Москве, он давал поручения своим доверенным лицам уничтожить доказательства своей причастности к преступной деятельности. Кроме того, Царегородцев через третьих лиц воздействовал на подозреваемых и обвиняемых по уголовному делу, находящемуся в производстве Следственного департамента МВД России, с целью добиться их отказа от дачи показаний, в том числе и о факте дачи ему взятки.