В Перми начали рассматривать дело о взятке сотруднику ФСБ в 100 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Пермский военный гарнизонный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении сотрудника ФСБ Григория Царегородцева, обвиняемого в противодействии полиции и во взятке в 100 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его задержали 25 апреля 2023 года в кабинете военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону. О том, что Царегородцев пытался получить взятку, рассказала одна из фигурантов дела о «русских хакерах». Деньги полагались за то, что задержанных в Перми и этапированных в Москву подозреваемых по делу переведут в пермский следственный изолятор.
Как передает журналист Properm.ru из суда, сегодня по делу Царегородцева даже не была оглашена фабула обвинительного заключения. Его защита ходатайствовала об отложении слушаний, рассмотрение дела перенесли на 25 декабря. Дело рассматривает председатель Пермского гарнизонного суда Дмитрий Малмыгин.
Ранее стало известно, что бывший сотрудник ФСБ, покровительствовавший участникам группировки хакеров, получил от двоих фигурантов дела 100 млн рублей. Он обещал, что решит вопросы с передачей их уголовного дела из МВД в ФСБ и посодействует с прекращением уголовного преследования.
Как известно из СМИ и материалов о избрании Царегородцеву меры пресечения в 235-м гарнизонном военном суде в Москве, он давал поручения своим доверенным лицам уничтожить доказательства своей причастности к преступной деятельности. Кроме того, Царегородцев через третьих лиц воздействовал на подозреваемых и обвиняемых по уголовному делу, находящемуся в производстве Следственного департамента МВД России, с целью добиться их отказа от дачи показаний, в том числе и о факте дачи ему взятки.
Из показаний свидетеля следует, что после задержания сотрудниками МВД России Царегородцев сообщил ей, что сам опасается привлечения к уголовной ответственности. При этом он с использованием своих служебных связей решает вопрос о переводе указанных лиц в следственный изолятор в Перми и последующем прекращении их уголовного преследования.
9 февраля 2022 года Тверской суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора кинокомпании «Саратовфильм» Дениса Пачевского, предпринимателя Александра Ковалева, сотрудника «Транстехкома» Артёма Быстрых, совладельца пермского «Гет-нет» Артёма Зайцева, а также двоих неработающих — Владислава Гилева и Ярослава Соловьёва. Всем им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерное использование компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное группой лиц).
Как официально тогда сообщали в МВД России, «это третья хакерская группировка, деятельность которой была пресечена в России с начала 2022 года. Ранее по делу о кибермошенничестве в Москве были арестованы члены хакерской группировки REvil и The Infraud Organization, некоторые из которых были отправлены под домашний арест в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве».