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В Пермском крае автомобиль влетел в 5-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Пермском крае автомобиль влетел в 5-летнего мальчика на пешеходном переходе

19 декабря 2023, 07:33
Фото: fusionbrain.ai
Ребенку понадобилась помощь медиков.
Сюжет
Дтп

В Оханске в аварии пострадал 5-летний ребенок. В краевой полиции отмечают, что ДТП произошло 19 декабря около 7:55 на улице Советская. Автомобиль Chevrolet Lacetti, которым управлял 62-летний водитель, возле дома №65 сбил мальчика.

Ребенок вместе с бабушкой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетний остался жив, но получил травмы, его доставили в больницу. О травмах пенсионерки информации нет.

Уголовное дело пока не возбуждено — этот вопрос решается. Силовики проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.

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#Дтп#Пермь#Полиция#Оханск
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