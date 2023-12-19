В Пермском крае автомобиль влетел в 5-летнего мальчика на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Оханске в аварии пострадал 5-летний ребенок. В краевой полиции отмечают, что ДТП произошло 19 декабря около 7:55 на улице Советская. Автомобиль Chevrolet Lacetti, которым управлял 62-летний водитель, возле дома №65 сбил мальчика.
Ребенок вместе с бабушкой переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетний остался жив, но получил травмы, его доставили в больницу. О травмах пенсионерки информации нет.
Уголовное дело пока не возбуждено — этот вопрос решается. Силовики проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.