В Пермском крае осудили серийного грабителя пенсионерок

После этого мужчину задержали. Проверка показала, что он причастен еще к двум преступлениям. В марте 2023 года преступник вытащил из кармана куртки 81-летней пенсионерки телефон, когда она поднималась по лестнице в подъезде. В июле он обокрал 71-летнюю женщину, которая заходила в подъезд — он снова забрал кошелек.