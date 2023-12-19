В Пермском крае осудили серийного грабителя пенсионерок

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:00
Жителя Губахи осудили за три преступления. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, 30-летнего злоумышленника задержали после ограбления одной из пожилых женщин в июле 2023 года. Он зашел вместе с потерпевшей в подъезд дома и забрал из ее рук пакет с кошельком. Сумма ущерба составила 12 тыс. рублей.
После этого мужчину задержали. Проверка показала, что он причастен еще к двум преступлениям. В марте 2023 года преступник вытащил из кармана куртки 81-летней пенсионерки телефон, когда она поднималась по лестнице в подъезде. В июле он обокрал 71-летнюю женщину, которая заходила в подъезд — он снова забрал кошелек.
В полиции отмечают, что ранее мужчина уже был судим. На этот раз его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии особого режима.