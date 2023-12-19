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Деревья, пораженные вредителем, становятся красноватыми.

В Прикамье увеличилась карантинная зона из-за жука-полиграфа

19 декабря 2023, 07:44
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Пермского края
Деревья, пораженные вредителем, становятся красноватыми.

В Прикамье карантинная зона из-за жука-полиграфа достигла почти 94 тыс. га

Единственным средством борьбы с вредителем является санитарная рубка пихт.

Площадь карантинной фитосанитарной зоны по уссурийскому полиграфу в Пермском крае увеличилась. В частности, это произошло на территории Лобановского территориального управления, вблизи деревень Ключи и Меркушево — теперь она составляет более 6,1 га.

Карантинная фитосанитарная зона — это территория, на которой действует карантинный фитосанитарный режим вследствие выявления карантинных объектов и осуществляется борьба с ними. Она шире зоны заражения и распространяется на прилегающие к ним территории.

Общая площадь карантинных зон по данному вредителю в регионе достигла более 93,9 тыс. га, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Для предотвращения распространения жука-полиграфа, Управление Россельхознадзора утвердило программу локализации очага и ликвидации популяции вредителя. Сейчас все заинтересованные лица уведомлены об установлении карантинных фитосанитарных зон.

Уссурийский полиграф — это паразит, который заражает пихты фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimае. Поначалу он размножается в ослабленных деревьях, а затем переходит на здоровые деревья. Единственным методом борьбы с жуком является санитарная рубка леса.

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#Регион#Пермь#Россельхознадзор#Природа
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