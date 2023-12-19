В Прикамье увеличилась карантинная зона из-за жука-полиграфа

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Площадь карантинной фитосанитарной зоны по уссурийскому полиграфу в Пермском крае увеличилась. В частности, это произошло на территории Лобановского территориального управления, вблизи деревень Ключи и Меркушево — теперь она составляет более 6,1 га.
Карантинная фитосанитарная зона — это территория, на которой действует карантинный фитосанитарный режим вследствие выявления карантинных объектов и осуществляется борьба с ними. Она шире зоны заражения и распространяется на прилегающие к ним территории.
Общая площадь карантинных зон по данному вредителю в регионе достигла более 93,9 тыс. га, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Для предотвращения распространения жука-полиграфа, Управление Россельхознадзора утвердило программу локализации очага и ликвидации популяции вредителя. Сейчас все заинтересованные лица уведомлены об установлении карантинных фитосанитарных зон.
Уссурийский полиграф — это паразит, который заражает пихты фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimае. Поначалу он размножается в ослабленных деревьях, а затем переходит на здоровые деревья. Единственным методом борьбы с жуком является санитарная рубка леса.