В Прикамье снять показания счетчика можно с помощью смартфона и приложения

Для удобства сканирования смартфон автоматически включает фонарик. Перед отправкой показаний приложение отображает данные предыдущего периода и подсчитывает расход. Если текущее показание окажется меньше предыдущего или расход в этом месяце выше среднего, будет выведено предупреждение с предложением перепроверить данные. Это поможет избежать ошибок и перерасчетов.