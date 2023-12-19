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Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

В Прикамье снять показания счетчика можно с помощью смартфона и приложения

В Прикамье снять показания счетчика можно с помощью смартфона и приложения

19 декабря 2023, 16:45
Фото: пресс-служба краевого правительства
Автоматическое распознавание данных доступно в приложении «Госуслуги.Дом»

В мобильную платформу «Госуслуги.Дом» в тестовом режиме внедрена функция автоматического распознавания данных на счетчике. Пользователю достаточно навести камеру и проверить правильность распознанных цифр, сообщают в краевом правительстве.

Для удобства сканирования смартфон автоматически включает фонарик. Перед отправкой показаний приложение отображает данные предыдущего периода и подсчитывает расход. Если текущее показание окажется меньше предыдущего или расход в этом месяце выше среднего, будет выведено предупреждение с предложением перепроверить данные. Это поможет избежать ошибок и перерасчетов.

Данные можно обновлять до конца периода передачи показаний. Отправлено будет то значение, которое введено последним к моменту закрытия окна передачи показаний.

#Касается каждого#Экономика#Жкх#Тариф
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