В Прикамье снять показания счетчика можно с помощью смартфона и приложения

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В мобильную платформу «Госуслуги.Дом» в тестовом режиме внедрена функция автоматического распознавания данных на счетчике. Пользователю достаточно навести камеру и проверить правильность распознанных цифр, сообщают в краевом правительстве.
Для удобства сканирования смартфон автоматически включает фонарик. Перед отправкой показаний приложение отображает данные предыдущего периода и подсчитывает расход. Если текущее показание окажется меньше предыдущего или расход в этом месяце выше среднего, будет выведено предупреждение с предложением перепроверить данные. Это поможет избежать ошибок и перерасчетов.
Данные можно обновлять до конца периода передачи показаний. Отправлено будет то значение, которое введено последним к моменту закрытия окна передачи показаний.